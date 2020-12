Black Friday Emma Matelas : 40% de remise sur le matelas Emma Original

En ce vendredi noir (Black Friday), la marque de matelas Emma propose des remises jusqu’à -50% sur ces produits, profitez en pour changer de matelas !

Black Friday Emma Matelas : Remises jusqu’à 50%

Emma Matelas est un fabricant de matelas allemand qui a été créé en 2015. Comme son nom l’indique, cette enseigne est spécialisée dans la vente de produits de literie, à commencer par le matelas universel Emma Original.

Ce dernier est un véritable concentré de technologie et permet de bénéficier d’un sommeil de qualité grâce à son accueil confortable. Composé de couches de mousse possédant chacune une fonction précise, le matelas Emma Original allie enfoncement progressif et maintien.

Outre ce produit phare, des oreilles, des lits, des sommiers ainsi que du linge de lit sont vendus par Emma Matelas. A l’instar de ses concurrents, Emma Matelas vend ses produits uniquement en ligne et propose à ses clients d’essayer son matelas pendant 100 nuits et garantit le matelas Emma Original pendant 10ans.

D’ailleurs, à l’occasion du Black Friday, le matelas Emma Original est vendu à -40%.

Promotion Black Friday : Le matelas Emma Original à -40%

VOIR L'OFFRE -50% BLACK FRIDAY EMMA MATELAS

Pour permettre aux dormeurs de France et d’Europe de profiter d’un sommeil de qualité, Emma Matelas propose un matelas universel dotés de trois couches de mousse superposées (mousse Airgocell®, mousse viscoélastique et mousse froide) et d’une housse thermorégulatrice. Cet ensemble de mousse vient apporter le soutien et le maintien nécessaires pour faire de ce matelas un gage de confort et de détente.

D’ailleurs, à l’occasion du Black Friday, Emma Matelas applique des réductions exceptionnelles sur son matelas Original. Ainsi, si ce modèle de matelas est proposé à 436€ sur le marché et à 289€ sur Emma, il est proposé à 260.10€ lors du Black Friday, soit 40% de remise.

De plus, les réductions chez Emma Matelas concernent les autres produits de literie signés Emma. Renouvelez ainsi votre literie à petit prix chez Emma Matelas en profitant des offres promotionnelles à profusion proposées à l’occasion.