Black Friday eBay : 16% de réduction sur la GoPro HERO9 Black

Alors que le Black Friday 2021 aura lieu le 26 novembre 2021, vous pouvez commencer dès maintenant à profiter des bonnes affaires sur eBay. En effet, la marketplace propose déjà des offres promotionnelles sur pas mal de produits. C’est par exemple le cas pour la GoPro HERO9 Black.

eBay offre une remise de 16% sur cette caméra haut de gamme. Voilà une occasion à ne pas rater pour ceux qui souhaitent se défaire de leur ancien appareil et s’offrir un nouveau qui soit plus performant à mini prix.

Une offre imbattable

A quelques jours avant le Black Friday, eBay offre une remise exceptionnelle sur la GoPro HERO9 Black. Alors que ce produit se vendait au prix de 476,00 euros, il y a un mois, aujourd’hui eBay le met en vente à 398,95 euros. Ce qui vous fera économiser 77,05 euros. Si vous cherchez une idée cadeau originale pour les fêtes sans vous ruiner, ce bon plan est fait pour vous.

Caractéristiques de la Hero9 Black de GoPro

La Hero9 Black de GoPro est incontestablement la meilleure caméra d’action jamais lancée et le plus grand saut générationnel de l’histoire de GoPro. De son prédécesseur, la Hero8 Black, ce nouveau modèle ne reprend matériellement que le processeur d’image GP1 : tout le reste du hardware est nouveau. Ainsi, la Hero9 Black de GoPro embarque un capteur 20 Mpix, une batterie plus endurante, un écran LCD de visée en façade, une stabilisation avec le maintien de l’horizon, une optique amovible et une définition vidéo 5K.