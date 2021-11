Black Friday CyberGhost : -85% sur l’abonnement de 2 ans

Sur de nombreuses boutiques, le Black Friday représente une ou plusieurs journées de promotions avec les tarifs les plus intéressants de l’année. De nombreux domaines sont concernés dont notamment les différents services digitaux. Parmi ceux-ci, il y a les services VPN dont CyberGhost qui offre souvent des remises très attractives à l’occasion de cet évènement planétaire.

Un VPN idéal pour le streaming

CyberGhost propose l’un des meilleurs services VPN que l’on peut trouver actuellement sur le marché. En plus de 15 ans d’existence, le service fait preuve de suffisamment d’expérience pour proposer une offre complète et pratique.

Ce VPN multiplateforme dispose d’applications spécifiques pour les différents OS les plus populaires. L’on trouve notamment les applications de bureau, mobiles ou encore pour les Smart TV. De plus, un seul compte peut protéger jusqu’à 7 appareils simultanément, idéal pour toute la famille.

Le service se démarque notamment par son aptitude à débloquer les contenus. Il est parfait pour le streaming sur de nombreuses plateformes dont entre autres Netflix et Hulu. Il dispose également de nombreux serveurs pour garantir une couverture étendue sur tous les continents.

En termes de sécurité, il utilise les protocoles de chiffrement les plus efficaces afin d’assurer la meilleure confidentialité possible. CyberGhost applique également une politique zéro-log et n’enregistre donc aucune donnée sur l’utilisateur.

L’offre Black Friday CyberGhost

Pour le Black Friday CyberGhost 2021, le service propose une offre plus intéressante que jamais. Jusqu’au vendredi 26 novembre 2021, l’abonnement de deux ans CyberGhost bénéficie d’une réduction de -85%. De plus, cette offre permet d’obtenir trois mois gratuits, ce qui étend la durée de l’abonnement sur 27 mois. Grâce à tout cela, le prix de l’abonnement ne coûte que 1,83 €/mois. Au total, l’on n’aura qu’à payer 49,40 € pour ces 27 mois. À titre de comparaison, un abonnement mensuel sur une telle période reviendrait à 323,73 €.

CyberGhost propose d’autres offres payantes supplémentaires qui bénéficient également de réductions pour ce Black Friday 2021 CyberGhost. L’on assiste alors à une réduction de -20% sur l’adresse IP dédiée pendant 2 ans et -60% sur CyberGhost Password Manager pendant 1 an. De plus, la souscription a service de CyberGhost donne droit à une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.

Comment profiter de l’offre ?

CyberGhost veut faciliter au maximum l’accès à son offre spéciale Black Friday. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site officiel de CyberGhost et d’appuyer sur le bouton « Profitez-en » avant la fin de la promotion. Par la suite, vous pourrez choisir les options supplémentaires qui vous intéressent.

Après cela, il suffira de renseigner les informations de paiement et de finaliser l’achat. Une adresse email sera demandée afin d’activer le compte. Pour finir, il ne vous reste plus qu’à vous connecter avec cette adresse email pour profiter de tous les avantages et fonctionnalités de CyberGhost.

Cette offre exceptionnelle du Black Friday CyberGhost constitue une occasion rêvée pour accéder à une protection efficace et un service de grande qualité. Alors, n’attendez plus pour souscrire un abonnement à prix cassé sur CyberGhost avant la fin du Black Friday.