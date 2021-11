Black Friday Canon : économisez jusqu’à 380€ !

Leader dans le domaine de la photographie, Canon propose des appareils photos de grande qualité. La célèbre marque japonaise est également spécialisée dans la vente d’imprimantes et de photocopieurs, le tout à l’usage des professionnels comme des particuliers. Peut-être avez-vous toujours rêvé de vous lancer dans l’univers de la photographie et avez été rebuté par le coût d’un appareil photo de bonne qualité. Dans ce cas bonne nouvelle, les fêtes de fin d’année arrivent !

Pourquoi ne pas en profiter pour vous faire un beau cadeau ? Comme chacun le sait, qui dit Noël dit Black Friday ! En ce dernier vendredi de novembre, beaucoup d’enseignes proposent des promotions exceptionnelles, c’est aussi le cas de Canon. Alors vous voulez acheter un bon appareil photo ? Vous avez besoin d’une nouvelle imprimante ? Cet article est fait pour vous !

Présentation de la boutique en ligne de Canon

Tous les professionnels de la photographie s’accorderont pour dire que Canon fait partie des meilleures marques dans le domaine. Appareils photos numériques, instantanés, hybrides, vous trouverez tous les types d’appareils sur la boutique en ligne de Canon. Tout le nécessaire en matière d’objectifs et d’accessoires est également disponible. Enfin, l’enseigne propose un large choix de caméscopes, imprimantes et cartouches d’encre.

Les premières offres du Black Friday proposées par Canon

Même si le Black Friday a théoriquement lieu le 26 novembre, Canon propose dès maintenant des offres exclusives et ce jusqu’au 31 novembre ! Côté appareil photo, retrouvez le Boîtier Canon EOS 5D Mark IV avec Canon Log à 2 699,99€ eu lieu de 3 099,99€, soit 400,00€ d’économie !

Les imprimantes ne sont pas en reste avec l’ imprimante photo couleur portable sans fil Canon SELPHY SQUARE QX10, disponible en plusieurs couleurs, à 119,99€ au lieu de 149,99€ !

Vous souhaitez vous équiper de A à Z pour vous lancer dans l’univers de la photographie ? Un large choix de packs s’offre à vous avec par exemple le Canon EOS 90D et ses nombreux accessoires !

Vous obtiendrez ainsi un appareil photo de grande qualité livré avec son sac à dos, un objectif EF-S 18-135mm IS USM, une carte SD et une batterie de rechange et ce pour 1 649,99€ au lieu de 1 779,99€ !

Comment profiter des meilleures offres Canon pour le Black Friday ?

Vous voilà au fait des toutes les meilleures promotions de la boutique en ligne Canon ! Peut-être vous demandez-vous comment en profiter et rester au courant des offres à venir ? Rien de plus simple, rendez-vous dès maintenant sur la boutique officielle Canon et laissez-vous porter par les nombreuses promotions ! N’oubliez pas de vous abonner à la newsletter du site pour être mis au courant de toutes les prochaines offres.

Vous pensiez ne jamais pouvoir vous payer l’appareil photo de vos rêves ? Vous savez désormais que c’est possible grâce aux promotions du Black Friday ! Alors ne perdez pas un instant, rendez-vous sur le site officiel de Canon et faites-vous plaisir !

