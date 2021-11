Black Friday avant l’heure sur Amazon : Xiaomi jusqu’à -100€ sur une sélection de smartphones

Le Black Friday n’arrive que dans deux semaines et pourtant les remises pleuvent déjà sur Amazon avec les smartphones Xiaomi. Une sélection de produits de la marque bénéficie en effet de remises qui peuvent atteindre les 100 €. Une belle occasion pour ceux qui veulent s’offrir un smartphone Xiaomi pas cher avant tout le monde. Voici un petit aperçu des modèles composant ce Xiaomi Friday.

Xiaomi Poco F3 5G

Lancé à un prix de 369 €, le Xiaomi Poco F3 5G s’affiche actuellement sur Amazon à seulement 279 €. Il bénéficie donc d’une remise de -24%, ce qui permettra d’économiser une belle somme de 90 €. Cela en fait l’un des meilleurs smartphones à moins de 300 €.

XIAOMI : JUSQU'A -100€ DES SMARTPHONES

Le Poco F3 5G est en effet un smartphone de milieu de gamme qui offre la connectivité 5G. Le modèle en question embarque un puissant processeur Snapdragon 870 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose par ailleurs d’une belle dalle Amoled 6,67 pouces Full HD+ 120 Hz ainsi que d’une triple caméra 48+8+5 mégapixels.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Le Xiaomi Redmi Note 10 constitue un excellent smartphone également sous la barre des 300 €. A l’occasion de ce Xiaomi Friday, son prix vient même titiller la barre des 200 €, plus précisément 209 €. Par rapport à son prix en temps normal de 269 €, ceci constitue une remise de 60%, soit -22% du tarif original.

XIAOMI : JUSQU'A -100€ DES SMARTPHONES

Le Redmi Note 10 5G est un smartphone d’entrée de gamme également compatible 5G. il fonctionne avec un processeur MediaTek Dimensity 700 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il embarque un écran IPS LCD de 6,5 pouces Full HD+ 90 Hz et une triple caméra de 48+2+2 mégapixels.

Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 5G profite certainement de la plus grosse remise de cette sélection. En effet, le smartphone vendu normalement à 799 € baisse à seulement 699 €. Une réduction nette de 100 € donc qui représente environ -12% de son prix original.

XIAOMI : JUSQU'A -100€ DES SMARTPHONES

Pour rappel, le M1 11 est un smartphone haut de gamme qui embarque le meilleur de ce que Xiaomi peut offrir en 2021. Il s’équipe d’un SoC Snapdragon 888 couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Par ailleurs, il embarque un écran Amoled de 6,81 pouces WQHD+ 120 Hz et se repose sur une triple caméra 108+13+5 mégapixels.

Xiaomi 11 Lite 5G

Le Xiaomi 11 Lite 5G voit son prix chuter à 299 € pour la version à 6 Go de RAM contre 369 € en temps normal. Cette remise de 70 €, équivalent à -19% fait alors descendre ce smartphone ayant déjà un très bon rapport qualité prix à moins de 300 €.

Il y a également une version avec 8 Go de RAM dont le prix chute à 329 € au lieu de 399 €.

XIAOMI : JUSQU'A -100€ DES SMARTPHONES

Le Xiaomi11 Lite 5G est une version allégée du Mi 11 classique et en conserve les principales lignes. Ce modèle de milieu de gamme dispose d’un écran Amoled de 6,55 pouces Full HD+ 90 Hz et se nantit d’une triple caméra 64+8+5 mégapixels. Il fonctionne grâce à un SoC Snapdragon 780G appuyé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi et Amazon peuvent très bien enrichir la liste de ses smartphones au fur et à mesure que le Black Friday approche. N’hésitez surtout pas alors à visiter la page régulièrement.