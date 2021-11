Black Friday Asus : Économisez jusqu’à -900,00 € ! Toutes les offres ici !

Pas besoin d’attendre le 26 novembre, la date officielle du Black Friday 2021, pour profiter des meilleurs bons plans. En ce moment, Asus propose une large sélection de mobiles et PC portables avec des prix qui fondent comme neige au soleil. Que vous soyez à la recherche d’un PC portable gamer, d’un modèle professionnel ou personnel, vous êtes arrivé au bon endroit. On a sélectionné pour vous les meilleures offres pour acheter moins cher.

ROG Zephyrus G15 GA503 à 1 999,99 € 2 149,99 €

Vous êtes un amateur de jeux vidéo ? Voici le bon plan à ne pas rater à l’occasion du Black Friday. Le ROG Zephyrus G15 GA503 vous fait économiser 150,00 €. À ce prix, le PC embarque un processeur AMD Ryzen 9 5900HX et une carte graphique GeForce RTX™ 3080, vous gagnerez ainsi en rapidité sur vos jeux et autres tâches. Sa dalle gaming WQHD de 165 Hz/3 ms propose à la fois un affichage rapide et ultra détaillé qui vous plonge au cœur de l’action.

La technologie Dolby Atmos appliquée aux les six haut-parleurs du ROG Zephyrus G15 délivre un son surround qui enrichit chacune de vos expériences.

ROG Strix GT35 G35 à 2 999,99 € 3 299,99 €

Grâce à ce bon plan Black Friday Asus 2021, vous pouvez vous offrir le ROG Strix GT35 à prix mini. Si vous participez à un tournoi eSport, il va vous falloir des fréquences de rafraîchissement élevées capables d’être maintenues pendant plusieurs heures. Pour atteindre ce niveau de performances, ce modèle est fait pour vous. Conçu pour les joueurs, ce PC est aujourd’hui vendu au prix de 2 999,99 € au lieu de 3 299,99 €. Ainsi, vous économiserez 300,00 €.

Grâce à sa solide poignée de transport, le ROG Strix GT35 présente une meilleure portabilité afin que vous puissiez l’emporter avec vous à l’occasion de chaque tournoi ou LAN party.

ROG Flow X13 GV301 2 999,99 à € 3 899,99 €

Le ROG Flow X13 GV301 est en promotion à l’occasion du Black Friday. Il est disponible au prix de 2 999,99 € au lieu de 3 899,99 €. Vous profitez alors d’une réduction non négligeable de 900,00 €. Ce PC gaming 2 en 1 sous Windows 10 est à la fois surpuissant et ultra-polyvalent.

Il est capable d’accomplir sans problème toutes les tâches qui lui sont confiées grâce à son processeur Ryzen 9 5980HS édition Supernova. Sa carte graphique GeForce GTX dédiée fluidifie en parallèle votre affichage pour une expérience rehaussée sur vos jeux.