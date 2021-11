Black Friday Amzon : OPPO Watch Montre Connectée 41mm à 149,99€ au lieu de 179,99€

Chez Amazon, le Black Friday démarre plus tôt. Si en général le géant du e-commerce lance ses promotions au début du Black Friday Week, cette année, il a fait exception. Sur la plateforme, les réductions s’accumulent d’ores et déjà sur le site, début novembre, via son opération « Black Friday avant l’heure. »

Plusieurs produits plébiscités par les consommateurs font alors l’objet de promotions comme l’OPPO Watch. Cette montre connectée standard est très pratique dans la mesure où elle vous évite de transporter votre téléphone ou carte bancaire. En effet, elle vous permet de téléphoner, de payer et de rester connecté sans vous encombrer.

Réaliser 30 euros d’économie

Sur Amazon, les promotions n’en finissent pas. Alors que de belles offres sont déjà prévues à l’occasion du Black Friday, qui se tiendra le 26 novembre 2021, depuis quelques jours, les bons plans sur le site ne cessent de se multiplier. Profitez-en pour vous offrir un OPPO Watch 41mm à 149,99 € au lieu de 179,99 €. Ce qui vous permettra d’économiser 30 euros.

Plus qu’un simple accessoire

Un modèle avec WiFi, l’OPPO Watch édition 41 mm embarque des capteurs de grade professionnels pour un suivi précis des efforts quotidiens, du rythme cardiaque et du sommeil. Elle propose de nombreuses fonctionnalités comme des exercices de modes sport et de respiration anti-stress entre autres. Elle dispose d’un mode économie d’énergie poussant jusqu’à 14 jours d’autonomie et avec un mode standard allant jusqu’à 24 heures. Elle est aussi équipée d’un GPS.

Ce bon plan Amazon vous permet donc de vous procurer une montre intelligente et performante à prix mini.