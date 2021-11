Black Friday Amazon : 25 meilleurs offres ce samedi 🔥

Sans surprise, Amazon participera cette année au Black Friday en France. Le géant américain du e-commerce est aujourd’hui un véritable leader de ce fameux événement venu aux USA. Lors de cette journée spéciale, vous pourrez profiter de nombreuses remises. Depuis quelques années, le cybermarchand propose cette opération promotionnelle qui a lieu à quelques semaines de Noël. Cette année, le Black Friday se déroulera le 26 novembre 2021, mais la plateforme a prévu de lancer ses premières promos le 22 novembre 2021.

Comment se déroule le Black Friday sur Amazon ?

Comme c’était le cas lors des précédentes éditions du Black Friday, Amazon proposera deux types de promotion, dont les remises immédiates et les ventes flash. Les remises immédiates seront directement appliquées sur les prix des articles. Les ventes flash quant à elles affichent d’importantes baisses tarifaires, mais seulement pour quelques heures.

Le géant du e-commerce compte multiplier les offres le vendredi du Black Friday Week, mais veillera à les prolonger pendant le week-end suivant afin de faire le pont entre le Black Friday et le Cyber Monday, qui est quant à lui fixé au 29 novembre 2021. Vous devez donc rester à l’affut des nouvelles offres proposées sur Amazon afin de ne rien rater des bonnes affaires mises en ligne. Ce sera alors l’occasion rêvée pour préparer les fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions ou tout simplement vous faire plaisir.

Profitez de l’abonnement Prime lors du Black Friday Amazon

Leader mondial du e-commerce connu à l’échelle mondiale, Amazon livre les produits quelques jours après commande. Pour un achat de plus de 25 euros, l’expédition est offerte. Toutefois, vous pouvez recevoir vos articles plus rapidement, notamment le lendemain de la commande et parfois le jour même. Pour ce faire, vous n’avez qu’à adhérer au programme Amazon Prime.

Ce service est facturé à 49 euros par an ou 5,99 euros par mois. En souscrivant à cet abonnement, vous pourrez utiliser la livraison Prime autant de fois que vous le souhaitez, et ce, sans surcoût. Par ailleurs, ce programme vous donne accès à Prime Vidéo. Il s’agit d’une plateforme SVoD qui vous permet d’accéder à un vaste catalogue de séries et films en illimité.

Le programme permet aussi d’accéder à Amazon Music Unlimited où vous trouverez et écouterez en streaming plus de 2 millions de titres musicaux. L’abonnement Prime propose également d’autres services gratuits comme le Twitch Prime et Prime Reading. Avec tout cela, vous pourrez amortir rapidement le coût de l’abonnement au service et c’est encore plus intéressant lors du Black Friday où les promotions exceptionnelles motivent à passer plusieurs commandes. Il faut noter qu’Amazon propose un mois d’essai. Ainsi, vous pourrez essayer Prime avant de passer à l’abonnement.

Conseils et astuces pour profiter au mieux des promotions Amazon

Le Black Friday a pour principal intérêt de vous faire réaliser des économies considérables pendant vos sessions de shopping. Ainsi, le meilleur réflexe à avoir est de faire un repérage en amont. Dès maintenant, faites un tour sur Amazon afin d’explorer les différentes catégories de produits. Prenez le temps de lister tous les articles qui vous intéressent en indiquant leurs prix actuels. De cette façon, lorsque le Black Friday se tiendra, vous pourrez tout de suite vous rendre compte de la pertinence des promotions proposées.

En ce qui concerne les ventes flash, vous pouvez envisager de vous inscrire pour obtenir des alertes quand ces dernières commencent. Ainsi, vous ne manquerez aucune des offres proposées par ce biais. Il faut noter que la durée des ventes flash est variable, mais au cas où les stockent tombent à zéro, elles peuvent s’arrêter avant l’heure prévue.

Par conséquent, si vous êtes intéressé par un produit en particulier, n’hésitez pas à l’acheter. Bien évidemment, assurez-vous que son prix est réellement intéressant. En outre, si la plateforme vous offre un mois d’essai gratuit à Prime, pensez aussi à l’activer avant de passer votre commande.

Les bons plans lors du Black Friday Amazon

Les offres les plus alléchantes lors du Black Friday Amazon se rapportent souvent sur les produits du géant du web. C’est par exemple le cas des Tablets Fire, écho et des Kindles. Comparé aux autres marques du Black Friday, Amazon n’a pas de magasins physiques et ne fait pas des annonces traditionnelles pour l’évènement commercial.

À partir de la semaine du grand rendez-vous, la plateforme publie de nouvelles offres toutes les heures. S’il peut être plus compliqué de programmer vos achats du Black Friday sans une annonce officielle d’Amazon, le nombre d’offres et de remises sur les produits vendus sur la Marketplace compense amplement cette difficulté.

En complément des offres proposées lors de la semaine du Black Friday, Amazon propose aussi des offres dans le cadre du « Compte à rebours du Black Friday » qui commence le 1er novembre 2021, sans compter les offres exceptionnelles dans le cadre du Cyber Week. Ce sera donc l’occasion parfaite pour dénicher des cadeaux intéressants à des prix alléchants.

Ainsi, durant toute la saison des achats de Noël, restez connecter sur votre ordinateur ou smartphone. Parmi les produits en promotion sur Amazon lors du Black Friday, on peut citer les APN, les instruments de musiques, les lunettes, les robots cuiseurs, les Xbox, les TV Qled, les TV 8K, les tablettes tactiles, les smartphones, les caves à vin encastrables et la trottinette électrique entre autres.