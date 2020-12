Black Friday 2020 Amazon : 6 offres à saisir aujourd’hui !

Top départ pour le Black Friday ce vendredi 4 décembre, Amazon dévoile des grosse promotions sur une large sélection de produits, vous pouvez profitez de remise jusqu’à -80% sur la section high-tech ! Economisez sur l’achat du smartphone, d’une tablette ou encore d’une montre connecté.

Cette année 2020, le Black Friday offre des promotions à ne pas rater sur une pléthore d’objets qu’il vous faut. Notre sélection est la suivante: Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Echo Show 8, Nouvel Echo Dot (4e génération), Apple AirPods avec boîtier de charge filaire (2e génération), Bose Casque sans fil à réduction de bruit, Bracelet d’activité Fitbit Charge 4.

Nous vous avons sélectionné ces produits car ils sont à la pointe de la technologie et proposés à des prix imbattables. Ci-dessous, vous trouverez un descriptif de ces produits.

Notre sélection des 6 meilleures offres pour le Black Friday sur Aamzon

VOIR TOUTES LES PROMOTIONS SUR AMAZON

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (-29%)

Disponible sur Amazon à 199,90€ au lieu de 279,90€

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est un des smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix. Avec quatre caméras arrière, et une caméra principale ultra HD 64MP, il offre une résolution vidéo jusqu’à 3840×2160 pixels. Avec son processeur G90T liquidcool system et sa batterie 4500mAh (Typa) high-capacité, vous pourrez effectuer toute sorte de tâches sans perte de performance. Enfin, son écran 6.53” FHD+ offre une expérience visuelle haut de gamme.

Echo Show 8 (-50%)

Disponible sur Amazon à 64,99 € au lieu de 129,99 €

Découvrez Echo Show 8, le nouveau bijou technologique d’Amazon, utilisant l’intelligence artificielle Alexia. Grâce à un écran HD de 8″ et un son stéréo, vous pourrez réaliser toute sorte de tâches: restez en contact avec vos proches grâce aux appels vidéo et messages. Connectez-vous et donnez des ordres aux autres appareils de la maison. Alexa vous montre des séries, des films ou les nouvelles en haute qualité.

Nouvel Echo Dot (4e génération) (-50%)

Disponible sur Amazon à 29,99€ au lieu de 5 9,99€

Le nouvel Echo Dot, enceinte connectée avec Alexa la plus populaire, dispose de nombreuses fonctionnalités: lecture de musique, réponse à vos questions, lecture des nouvelles, météo, alarmes, appels, contrôle des appareils connectés et bien plus.

Apple AirPods avec boîtier de charge filaire (2e génération)(-22%)

Disponible sur Amazon à 139,90€ au lieu de 1 79,90€

Les Apple AirPods avec boîtier de charge filaire (2e génération) proposent un design universel pour une expérience optimal. Nombreuses sont les fonctionnalités proposés:activation et connexion automatiques, configuration facile pour tous vos appareils Apple, accès rapide à Siri avec la commande «Dis Siri», passage fluide d’un appareil à l’autre, et enfin plus de 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge.

Bose Casque sans fil QuietComfort 35 II (-35%)

Disponible sur Amazon à 149,99€ au lieu de 229,95 €

Bose revient cette année pour le Black Friday avec son nouveau casque sans fil. Au sommaire de ses capacités: 3 niveaux de réduction de bruit haut de gamme, compatibilité avec Alexa, système à double microphone, et bien d’autres fonctionnalités à découvrir.

Bracelet d’activité Fitbit Charge 4 (-25%)

Disponible sur Amazon à 148,99 € au lieu de 199,95 €

Si vous souhaitez profiter de ce Black Friday pour vous mettre au sport ou simplement faire attention à votre santé, profitez de l’offre sur le bracelet d’activité Fitbit Charge 4. Il dispose de nombreuses fonctionnalités pour vous accompagner dans votre activité sportive:une comptabilité iOS et Android, un GPS intégré, un suivi de la qualité de votre sommeil et de votre fréquence cardiaque, et bien d’autres apps. Tout ceci avec une autonomie jusqu’à 7 heures.