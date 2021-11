Black Friday Amazon : -25% sur le PlayStation Plus Card – Abonnement 12 Mois

À partir du moment où vous achetez la console PlayStation, impossible de ne pas succomber à PlayStation Plus. Cette option est fortement appréciée par tous les amateurs de jeux vidéo. La raison est qu’elle permet de jouer en ligne tout en profitant régulièrement de jeux gratuits. Si vous avez envie de bénéficier de ces avantages sans être obligé de vous ruiner, profitez des offres de réduction sur la PlayStation Plus Card – Abonnement 12 Mois que plusieurs sites proposent actuellement.

En effet, à l’occasion du Black Friday, plusieurs plateformes de vente en ligne se sont accordées pour faire une offre de -25% sur la PlayStation Plus Card.

Un abonnement à prix cassé pour de nombreux privilèges

Ainsi, avec ce bon plan, les anciens comme nouveaux abonnés vont pouvoir prolonger leur abonnement à PlayStation Plus au tarif le plus bas possible. L’offre vous sera facturée au prix de 39,99 € au lieu de 59,99 € par an.

Ce sera l’occasion parfaite pour améliorer votre expérience sur PS4 et PS5. En effet, avec PlayStation Plus, vous profiterez d’un multijoueur en ligne avec une communauté de joueurs dans le monde entier. Chaque mois, vous aurez accès à une sélection de 24 jeux qui sont jouables tant que vous êtes abonné. Par ailleurs, vous bénéficiez d’extensions et packs exclusifs pour vos jeux préférés. Enfin, vous avez à votre disposition 100 Go de stockage dans le cloud pour vos sauvegardes toutes vos sessions de jeu.