Black Friday Amazon : -13% sur le smartphone OPPO A74 4G – 6 Go RAM + 128 Go

Profitez des offres exceptionnelles organisées par Amazon pour vous offrir un nouveau smartphone à mini prix avant le Black Friday. En effet, le numéro 1 du e-commerce en France vous propose jusqu’à 13% de rabais sur le modèle OPPO A74 4G – 6 Go RAM + 128 Go. Voilà une offre qui ne laissera pas indifférents les amateurs de shopping et les personnes à la recherche de bonnes affaires.

Un excellent mobile de milieu de gamme

Amazon organise régulièrement des offres de réduction sur ses produits. Tout au long de l’année, on peut y trouver de bonnes affaires, mais c’est surtout lors des événements à l’instar du Black Friday que les promotions sont les plus intéressantes. Cette année encore, le géant du commerce en ligne a décidé de faire le bonheur de ses habitués en proposant 13 % de remise sur le OPPO A74 4G – 6 Go RAM + 128 Go. Ainsi, si ce produit se vendait au prix de 229,90 euros il y a encore quelques jours, aujourd’hui, les acheteurs peuvent se l’offrir à 199,90 euros.

Des caractéristiques solides

Un produit particulièrement apprécié pour sa qualité, le OPPO A74 4G – 6 Go RAM + 128 Go se démarque par son design et sa performance. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 662 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. Ce modèle est équipé de 3 capteurs photo : le principal de 48 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. Sa batterie de 5000 mAh est compatible charge rapide (33 W).

Compte tenu de toutes ces caractéristiques, on peut dire que le OPPO A74 4G – 6 Go RAM + 128 Go est l’un des plus performants du marché sur son segment. L’offre d’Amazon constitue alors une très bonne affaire à ne surtout pas manquer.