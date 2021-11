Black Friday Acer : un rabais de 200 € sur le Acer Swift 3

A l’occasion du Black Friday 2021, Acer décide d’organiser des offres promotionnelles sur une bonne partie de ses ordinateurs. L’enseigne a déjà profité de la pré-vente Black Friday pour appliquer des rabais intéressants et compte encore le faire même après le 26 novembre 2021, le jour officiel du Black Friday. Parmi les ordinateurs vendus à prix cassé actuellement, on compte le Acer Swift 3. Vous pouvez vous l’offrir au prix de 1 099,00 €.

Réaliser de belles économies

En vous rendant sur le site officiel de Acer, vous tomberez sur tout un tas de bonnes affaires à ne pas manquer. Ils vous permettront de réaliser des économies considérables sur l’achat de votre ordinateur. En optant pour le Acer Swift 3, vous profiterez d’une remise de 200 € qui sera automatiquement appliquée sur votre panier. Ce bon plan est donc l’occasion idéale pour vous offrir un tout nouveau PC performant à mini prix.

Un ordinateur portable ultra fin

L’ordinateur portable Acer Swift 3 impressionne par son design et surtout par le fait qu’il est ultra fin. Il embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 Quad-core (4 cœurs) à 2,80 GHz. De plus, son écran de 35,6 cm de diagonale (14″) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS sera un véritable plaisir pour vos yeux. Le modèle comprend un stockage 1 To SSD avec notamment une mémoire vive de 16 Go, LPDDR4X. En outre, cet ordinateur fonctionne avec le système d’exploitation Windows 10 Famille. Cette offre Black Friday Acer vous permettra de faire l’acquisition d’un ordinateur ultracompact performant au meilleur prix.

Bien entendu, d’autres produits de la marque tout aussi intéressants profitant de rabais exceptionnel sont à découvrir.