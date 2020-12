Black Friday 2020 : Huawei 5 promos jusqu’à 48% de remise

A l’occasion du Black Friday 2020 en France, Huawei propose des remises pouvant aller jusqu’à -40%. Ces réductions concernent les tablettes ou les PC tels que le Huawei MatePad 10.4 mais aussi les Smartphones tels que le Huawei P40 Lite 5G ou le Huawei P30 Pro.

Les meilleures promotion sur les produits Huawei :

Huawei est un des pionniers dans le développement des toutes nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette société propose, à cet effet, une large gamme de solutions dont des produits de téléphonie, des équipements mobiles et bien d’autres encore.

Même si l’ensemble de la gamme Huawei est déjà proposée à prix réduit, la firme participe régulièrement aux périodes de soldes dont le fameux Black Friday.

A l’occasion de l’édition 2020 de cette journée promotionnelle, Huawei applique des remises exceptionnelles sur une grande partie des produits dont notamment ceux de la gamme Mate. Tour d’horizon donc sur les offres promotionnelles d’Huawei à l’occasion du Black Friday 2020.

Black Friday Huawei 2020: tout savoir sur Huawei

La firme chinoise Huawei a été fondée en 1987 et se veut aujourd’hui être un des géants de la téléphonie et des équipements de télécommunication (commutateurs, routeurs, antennes-relais, etc.). Outre cela, Huawei propose également des solutions numériques en réseaux, cloud et terminaux divers. Le nombre de produits et de gammes de produits Huawei ne cesse alors d’augmenter au fil des années et en 2018, Huawei est sacré deuxième constructeur mondial de Smartphone derrière Samsung avant de détrôner ce dernier en 2020.

En effet, au second trimestre 2020, Huawei est le premier vendeur mondial de Smartphone. De plus, Huawei est le leader mondial des ventes de modems USB et la firme s’illustre ces trois dernières années grâce à une gamme de Smartphones de qualité et accessible. Découvrons ainsi les offres promotionnelles signées Huawei à l’occasion du Black Friday 2020.

Le Black Friday est une tradition venue tout droit des Etats-Unis. Cette journée dédiée aux soldes précède le week-end de Thanksgiving et permet aux consommateurs de faire le plein de bonnes affaires afin de préparer cette fête mais aussi les festivités de fin d’année. Le succès est au rendez-vous et cette journée dédiée aux soldes s’exporte très rapidement vers l’Europe mais aussi dans le monde entier.