Bitdefender Internet Security : La solution de sécurité complète contre les virus et les intrusions

Avec les milliers de sites disponibles actuellement sur le web, votre ordinateur peut courir un énorme risque s’il n’est pas parfaitement protégé. L’utilisation d’une suite de sécurité internet telle que le logiciel Bitdefender Internet Security est alors la meilleure solution afin de protéger l’appareil contre les nombreuses menaces présentes sur internet.

Bitdefender Internet Security : la meilleure protection contre les menaces en ligne

Bitdefender est un des leaders mondiaux de la cybersécurité et cela se traduit clairement par la complétude de la suite de sécurité internet Bitdefender Internet Security. Conçue pour protéger les ordinateurs fonctionnant sous Windows, celle-ci permet d’empêcher l’accès à des sites infectés et de bloquer les logiciels malveillants en ligne.

La détection des menaces figure parmi les meilleures du marché grâce à la protection multicouche et proactive. Par conséquent, même les menaces inconnues ne pourront pas atteindre votre ordinateur. Son pare-feu se révèle également très efficaces afin d’empêcher les intrusions ainsi que de restreindre l’accès à votre réseau.

La confidentialité de votre vie privée est également l’une des priorités de l’antivirus. Elle instaure pour cela une protection de votre micro et de votre webcam afin d’éviter tout risque d’espionnage. Il en sera de même pour l’enregistrement de vos données sensibles telles que les mots de passe, les cartes de crédit et autres documents confidentiels. L’utilisation d’un VPN sécurisé vous permettra également de masquer votre navigation sur le web.

Une réduction allant jusqu’à 42% la première année

Pour ses nouveaux clients, Bitdefender offre souvent de nombreuses réductions sur ses produits. Ainsi, une remise pouvant aller jusqu’à -42% sur le prix normal vous sera offerte lors de la première année d’abonnement selon la formule choisie. Cela permettra alors d’économiser jusqu’à 25€, ce qui constitue une excellente affaire pour un logiciel ne coutant pas plus de 50€ par an. De plus, un essai gratuit de 30 jours vous aidera à tester la suite et à en découvrir les véritables performances.

La suite Bitdefender Internet Security jouit d’une excellente réputation auprès des experts de la cybersécurité ainsi que des utilisateurs. Le logiciel a notamment reçu plusieurs récompenses le désignant comme « le produit de l’année » ou encore « le meilleur antivirus sur le marché ». Cela en fait alors un très bon choix si vous recherchez l’antivirus idéal pour votre PC.