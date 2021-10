Big Moments : la nouvelle fonctionnalité en cours de Google

Les internautes passent à côté de Google Actualités pour se tenir au courant des dernières nouvelles. Ils préfèrent consulter Twitter parce que les informations qui s’y trouvent sont plus pertinentes et complètes. Pour remédier à cette inefficacité de Google Actualités, Google pense mettre en place une nouvelle fonctionnalité appelée Big Moments. Celui-ci a pour but de fournir des informations précises et en temps réel à propos des événements majeurs de par le monde.

Attirer les internautes avec les dernières nouvelles

Avec Big Moments, Google se veut être le premier choix des internautes en matière de médias sociaux. Il veut que Twitter lui cède cette place. Cependant, pour y arriver, le géant du web a besoin de séduire ses visiteurs à travers des informations mises à jour. En effet, les internautes ont besoin d’être informés de tout ce qui se passe dans le monde, et ce, juste quelques secondes après la survenue de l’événement en question. Les nouvelles doivent être très précises, par exemple, contenir le nombre exact de morts, de disparus, de sans-abris et de blessés lors du passage d’une catastrophe naturelle.

Faire appel aux algorithmes de Google

En général, pour fournir des informations sur le web, il faut toute une équipe de rédacteurs et de journalistes. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la firme de Mountain View a choisi de faire appel à ses algorithmes uniquement. Ainsi, les algorithmes de Google se chargeront des prises de décisions éditoriales sans l’intervention de rédacteurs.

Lorsqu’il y a un événement majeur, Big Moments fournira toutes les informations qui touchent l’actualité en cours. De cette façon, l’internaute sera tenu au courant des dernières nouvelles, mais également de l’historique de l’événement. Tel a été le cas lors de l’attentat qui s’est déroulé à Kaboul en août 2021. Cela n’a été qu’un test parmi d’autres avant le lancement officiel de la fonctionnalité.

Faire preuve d’impartialité des informations

Les actualités de Big Moments ne seront pas rédigées par des rédacteurs. L’objectif de Google à travers cette fonctionnalité est de faire preuve d’impartialité dans ses jugements. Par exemple, il mettra en place des critères pour que les algorithmes puissent déterminer si un acte criminel est classé de terrorisme ou pas. Rappelons qu’auparavant, le groupe a déjà été critiqué par le manque de neutralité de ses informations.

Cela fait maintenant un an que l’équipe de Google travaille sur ce projet. Plusieurs tests seront faits avant que l’enseigne procède au lancement officiel de cette nouvelle fonctionnalité.