Bénéficiez de la promo cashback de Legend Play : jusqu’à 150 €

Quoi de plus intéressant qu’un bonus cashback pour repartir de plus belle chaque semaine ? Afin de booster votre solde et vous donner un coup de pouce, Legend Play vous offre un cashback pouvant atteindre 150 euros. L’article que voici vous présente tous les détails ainsi que les modalités d’obtention de ce bonus.

Comment bénéficier du bonus cashback de Legend Play ?

Legend Play a bien compris le concept de bonus de casino. Si certains sites de jeux s’arrêtent au bonus de bienvenue, d’autres en revanche élargissent leur plan d’action. Pour se démarquer de ses concurrents, Legend Play offre une belle brochette de bonus, mais le plus intéressant est celui du cashback : jusqu’à 10 % des pertes, soit un montant pouvant atteindre 150 €.

Cette promotion est disponible toutes les semaines et tous les abonnés sont concernés. Pour recevoir le cashback de Legend Play, il suffit de jouer au casino live. Cette promotion prend exclusivement en charge les jeux en direct (pas de machine à sous, ni de jeux de table classiques et encore moins les minis jeux). Le montant du bonus est calculé en fonction des pertes enregistrées sur les jeux en live et le pourcentage du bonus : (10 % de la somme des pertes).

L’argent de cette offre est directement crédité sur le compte du joueur bénéficiaire. Attention, ce bonus doit être réclamé auprès du service client du site. Le bonus cashback de Legend Play n’est pas réclamé, celui-ci est considéré comme nul.

Pour la petite histoire, Legend Play est un établissement de jeux en ligne créée en 2022 par la société Rabidi N.V. À la fois un site de jeux et un bookmaker, cette plateforme multifonctionnelle a de quoi satisfaire les joueurs de casino et les parieurs sportifs. Intéressons-nous particulièrement à l’aspect « casino ».

Legend Play propose une ludothèque bien fournie, composée de plus de 5 000 titres variés : des machines à sous, des jeux en live, des mini jeux, des jeux de table : roulette, blackjack, baccarat… Tous les joueurs y trouvent leur compte.

Il ne faut pas oublier de préciser que ce site dispose d’un service client à l’écoute de ses abonnés. Si le besoin se présente, vous pouvez contacter un conseiller via le chat live ou la messagerie électronique suivant cette adresse : [email protected].

