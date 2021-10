Banque en ligne : la meilleure solution pour les personnes connectées ?

Outre la mise à disposition de comptes courants et de divers moyens de paiement, les banques en ligne offrent de nombreux avantages et services. Le modèle 100% en ligne s’applique en effet aux cartes visa, aux livrets d’épargne, à l’assurance vie ou à la bourse. Faisons le point sur la banque en ligne, la solution indiquée pour les personnes connectées.

Les avantages de la banque en ligne

Les services bancaires 100% en ligne riment avec efficacité et gain de temps importants. Ajoutez à ceux-là la gestion en ligne optimale puisque l’espace client s’avère être une véritable station de contrôle pour le titulaire du compte. Celui-ci effectue ainsi toutes les opérations et transactions en ligne : commande de chéquier, mise en place d’un virement, impression de RIB, gestion des alertes email et SMS. Comptez également sur la mise à disposition d’une carte Visa à débit immédiat ou différé.

Vous avez ainsi la possibilité de visualiser vos opérations cartes en temps réel, d’effectuer des paiement et des retraits partout dans le monde. Si nécessaire, le blocage et le déblocage des cartes bancaires se font en ligne. Les garanties d’assurance et d’assistance sont également intégrées parmi les services proposés par une banque en ligne.

Le fonctionnement d’une banque en ligne

Le fonctionnement d’une banque en ligne est assez différent de celui des banques de réseau dites traditionnelles. Les différences se constatent entre autres sur les tarifs, les services clients et les conditions de souscription. Une banque 100% numérique fonctionne pratiquement exclusivement à distance. En d’autres termes, quasiment aucune agence physique n’est disponible, néanmoins, le service client est particulièrement pointu et souvent bien meilleur que celui des banques traditionnelles.

La plupart des banques en ligne sont gratuites, mais sous conditions de revenus. Le client n’aura pas à payer de cotisation de carte bancaire, de commission d’intervention ou encore de frais de tenue de compte. En revanche, les incidents de paiement, dont le découvert bancaire, peuvent être facturés. Quelques conditions s’imposent également comme l’obligation d’utiliser régulièrement la carte bancaire, au risque de pénalités financières.

Sachez surtout qu’une banque en ligne offre un très large panel de services, à commencer par la mise à disposition d’un compte courant ou d’un compte joint. Vous disposerez également des moyens de paiement associés, dont la carte bancaire, le chéquier ou encore le chèque de banque. Comptez également sur les livrets d’épargne et les assurances-vie.

Banque en ligne : les particularités

Les banques en ligne se distinguent surtout par leurs tarifs peu chers voire la gratuité des services. Dans ce cas, comment se rémunèrent-elles ? Tout simplement en facturant les incidents de paiement éventuels comme la lettre d’information, le rejet de chèque ou encore le découvert. A noter qu’elles se rémunèrent également en facturant l’utilisation des moyens de paiements. Rappelons également qu’en fonction de la banque en ligne choisie, il est parfois possible que certaines imposent un revenu minimum.

D’autre part, le service client virtuel figure parmi les particularités des banques en ligne. De ce fait, les entrevues par Webcam, par mail ou par téléphone remplacent les rendez-vous traditionnels auprès des banques dites classiques. Malgré cette absence de contacts physiques, les conseillers restent joignables à des horaires décalés.

De plus, les banques en ligne se distinguent selon leurs types d’activité. La plupart des enseignes qui œuvrent en France opèrent au titre de banques de détail. Elles assurent ainsi différentes fonctions comme la gestion des risques bancaires et financiers, la distribution des risques sur plusieurs leviers économiques. A noter que tout comme les banques traditionnelles, la classification des banques en ligne s’effectue en fonction de leur statut juridique. Elles se déclinent ainsi sous la forme de banque coopérative ou de banque commerciale.

Qu’en est-il des produits d’épargne ?

Le compte courant et les moyens de paiement ne sont pas les seuls services proposés par les banques en ligne. Ces dernières proposent bien évidemment des livrets, des assurances-vie ainsi que des ordres de bourse. Les livrets d’épargne ou « super livrets » se distinguent notamment par l’absence de frais de gestion. Les offres sont également assorties de garanties et d’un taux de rémunération très intéressant.

De plus, vous pouvez compter sur les contrats d’assurance-vie 100% en ligne, parfaitement adaptés aux personnes connectées. Ils sont également assortis d’un taux de rémunération particulièrement attractif. Quant aux ordres de bourse, il faut savoir que les transactions sont rapides et accessibles. À ceux-là s’ajoutent les offres spéciales proposées à l’ouverture.

Les opérations bancaires en temps réel

Afin de répondre efficacement aux attentes des personnes connectées, les banques en ligne effectuent les opérations bancaires en temps réel. Le client a ainsi la possibilité de suivre son compte en temps réel, via son compte client, directement depuis son application bancaire mais également en souscrivant à un service d’alertes SMS.

Les services d’une banque en ligne permettent surtout de gagner en flexibilité par rapport à la gestion des comptes. Tout se fait en ligne ou via les applications dédiées. De plus, le service client est joignable par email, SMS ou téléphone. Dans tous les cas, la majorité des démarches sont réalisables à distance, ce qui engendre un gain de temps considérable pour les personnes connectées. Ces dernières n’auront d’ailleurs pas besoin de changer de banque lorsqu’elles déménagent. Les clients n’ont qu’à renseigner leur nouvelle adresse.

Souscrire une banque en ligne : mode d’emploi

À l’instar de son fonctionnement, la souscription d’une banque en ligne se révèle très simple. Dans un premier temps, vous choisissez votre banque. Une fois que c’est fait, remplissez le formulaire dédié puis ajoutez les pièces justificatives exigées. L’activation du compte se fait assez rapidement. Quant au premier versement minimum, il sera réalisé dès l’obtention du RIB. L’activation de la carte bancaire s’effectue par le biais d’un premier achat.

Pour rappel, le client choisit entre deux types de débit : le débit immédiat et le débit différé. Dans le premier cas, le montant de chacune des opérations est débité directement sur votre compte, en temps réel. Le débit différé offre un maximum de flexibilité puisque le montant de chaque transaction est débité à une date ultérieure, prévue au contrat. De plus, la plupart des banques en ligne autorisent une modification temporaire des plafonds de paiement et de retrait. Pour ce faire, le client n’aura qu’à se référer au site ou à l’application dédiée.