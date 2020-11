Banque en ligne : 3 meilleures primes jusqu’à 250€

Les banques en ligne rivalisent d’ingéniosité pour séduire leurs prospects. Outre les offres bancaires personnalisables, ces banques proposent également de nombreux services annexes dont des offres de crédits, des offres d’assurance mais aussi la possibilité de piloter son compte bancaire depuis une application mobile.

Depuis quelques années, la tendance est également aux offres de bienvenue. Il s’agit d’une offre prenant la forme d’une prime qui sera versée dans le compte bancaire nouvellement créé. Aujourd’hui, des banques en ligne comme AXA Banque proposent des primes de bienvenue pouvant aller jusqu’à 250€. Zoom donc sur les trois meilleures primes de bienvenue du moment.

AXA Banque : une prime de bienvenue jusqu’à 250€

AXA Banque propose en ce moment une offre de bienvenue pouvant aller jusqu’à 250€. Pour en profiter, il suffit de domicilier tous ses revenus sur le compte AXA Banque nouvellement créé. Si vous avez opté pour un compte bancaire assorti d’une carte Visa Premier, il faudra alors justifier d’un revenu minimum de 2500€ par mois.

Comme la prime équivaut à 10% de la moyenne des trois premiers salaires, vous pourrez alors bénéficier de 250€ de prime qui sera livré sur votre livret AXA Banque. Pour vous convaincre, vous pouvez consulter un test complet d’AXA Banque.

L’offre de Boursorama Banque à 80€

Boursorama Banque propose une offre bancaire simple composée d’un compte courant assorti d’une carte bancaire gratuite, le tout pouvant être géré depuis une application mobile ou depuis tout appareil connecté. A l’ouverture d’un tel compte chez Boursorama, vous pouvez bénéficier d’une prime de bienvenue de 80€.

Pour en profiter, il suffit transmettre toutes les informations et pièces justificatives nécessaires pour l’ouverture d’un compte bancaire Boursorama au service client de la banque. Après validation de votre demande d’ouverture de compte, votre carte bancaire vous sera envoyée et il faudra effectuer au moins un paiement mensuel avec cette carte pour pouvoir bénéficier de la prime de 80€.

Hello Bank : une prime à 80€

Hello Bank propose également une prime de bienvenue s’élevant à 80€ à l’ouverture d’un compte bancaire auprès de cette banque en ligne. Ce compte en banque peut être l’offre gratuite Hello One ou l’offre Hello Prime à 5€ par mois. Pour ouvrir ce dernier type de compte, il suffit de justifier de revenus nets de 1000€ par mois.

Une fois le dossier d’ouverture de compte validé, la prime de bienvenue sera versée sur le compte bancaire Hello Bank nouvellement créé.