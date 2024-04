Baldur’s Gate 3 est l’argument parfait pour faire renaitre cette ancienne classe de Donjons et Dragons

Malgré l’annonce officielle l’arrêt de la franchise Baldur’ss Gate, le succès retentissant de Baldur’s Gate 3 a considérablement augmenté la popularité de Donjons et Dragons, en particulier après une année difficile en 2023 pour le titre de jeu de rôle sur table. L’impact du jeu vidéo sur son prédécesseur papier-crayon devrait inciter à la réintroduction d’une classe oubliée dans l’univers des jeux de rôle.

Les flagelleurs mentaux de Baldur’s Gate 3 ravivent l’intérêt pour les psioniques

L’intrigue de Baldur’s Gate 3 se concentre grandement sur les flagelleurs mentaux (illithids), ces créatures redoutables dotées de pouvoirs psychiques appelés psioniques. Ces monstres sont capables de manipuler l’esprit de leurs victimes et leur utilisation dans le jeu a conduit de nombreux fans de D&D à espérer voir une nouvelle classe psionique apparaître dans le jeu de table.

Pourquoi la classe mystique n’a-t-elle pas été retenue jusqu’à présent ?

Introduite en 2017, la classe Mystique était l’un des nombreux ajouts de la 5e classe, avec seulement l’Artificier qui est devenu une nouvelle classe officielle après sa sortie en 2014. Malgré le soutien de ses adeptes, la classe Mystique n’a jamais dépassé le stade des tests de jeu, car elle était considérée comme trop compliquée à gérer et à l’équilibrer.

Toutefois, l’engouement pour les pouvoirs psioniques reste très présent parmi les joueurs de D&D, qui peuvent trouver de nombreuses alternatives dans des ressources tierces.

L’influence de Baldur’s Gate 3 sur la création d’une nouvelle classe psionique

Avec le succès de Baldur’s Gate 3 et l’intérêt suscité par les flagelleurs mentaux, il serait judicieux pour Wizards of the Coast de réintroduire les psioniques dans Donjons et Dragons. La mise à jour des règles prévues en 2024 constitue une occasion idéale pour incorporer cette dimension dans le gameplay.

Des sous-classes populaires telles que Le Grimoire du Vieux Dieu ou L’esprit aberrant pourraient bénéficier d’un renforcement grâce à une classe entièrement psionique.

Un léger changement dans la conception de la classe mystique permettrait de mieux différencier les lanceurs de sorts traditionnels des utilisateurs de pouvoirs psioniques.

Une simplification du système pourrait rendre cette nouvelle classe plus accessible aux nouveaux arrivants tout en préservant sa singularité.

Les avantages potentiels d’une classe psionique dans D&D

Introduire la classe Psionique inspirée par Baldurs Gate 3 pourrait apporter une diversité plus importante dans le jeu de rôle ainsi qu’une plus grande variété des personnages. Voici quelques éléments que la classe pourrait proposer :

Un système de gestion des pouvoirs psioniques distinct des sorts classiques, avec un choix plus restreint mais plus spécialisé.

Des talents et compétences uniques permettant aux personnages d’utiliser leurs pouvoirs mentaux de manière créative.

Une plus grande variété d’archétypes de personnage basés sur différents types d’énergies ou d’influences psioniques.

Comment une telle classe pourrait être mise en œuvre

Afin de donner vie à une nouvelle classe psionique inspirée par Baldur’s Gate 3, les développeurs de D&D pourraient suivre plusieurs étapes :

Les règles existantes concernant les utilisateurs de psioniques (par exemple, les mystiques) pourraient être retravaillées et simplifiées. L’accent pourrait être mis sur des pouvoirs psychiques uniques et spécialisés plutôt que sur un grand nombre de sorts génériques. Les opinions et commentaires des fans pourraient jouer un rôle clé dans le processus de test du jeu et l’équilibrage du contenu avant la publication officielle. Collaboration entre D&D et les développeurs de Baldur’s Gate 3 pour mieux adapter les mécanismes de jeu entre les deux plateformes.

Pour résumer, alors que Donjons & Dragons se prépare à une mise à jour des règles en 2024, le moment est venu d’envisager l’inclusion d’une classe psionique, inspirée par les succès de Baldur’s Gate 3. La présence des flagelleurs mentaux et de leurs pouvoirs dans le jeu vidéo crée une opportunité unique pour la réintroduction de cette classe mystique au sein du célèbre jeu de rôle sur table.

