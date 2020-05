Back Market fait une levée de 110 millions d’euros

Back Market, la startup française spécialisée dans la vente de smartphones et de matériels éléctroniques reconditionnés vient de faire un tour de table d’une valeur de 110 millions d’euros. Réunissant Goldman Sachs Growth, Aglaé Ventures et Eurazeo Growthavait, cette levée de fonds datant d’avant la crise du Coronavirus a été réalisée dans le but de promouvoir l’expansion à l’international de la jeune startup.

Le spécialiste des appareils reconditionnés

Le principe de Back Market est de proposer une sorte de place de marché sur lequel les clients peuvent placer des critères de recherche afin de trouver les vendeurs les mieux appropriés à leurs besoins. Ceci permet notamment de minimiser les coûts liés à la vente de ces produits de seconde main.

La croissance de l’entreprise a également été largement accentuée par la crise sanitaire actuelle. D’une part, l’achat de matériels informatiques et de smartphones est presque inévitable pendant le confinement car les gens sont obligés de faire du télétravail et de communiquer avec leurs proches. D’un autre côté, les répercussions économiques de la crise font que les produits reconditionnés qui sont plus abordables que du matériel neuf sont les plus prisés.

Une meilleure présence sur le plan international

Depuis sa création en 2014, la jeune pousse a grandement évolué et compte aujourd’hui environ 280 salariés répartis dans 8 pays. Elle totalise également plus de 1200 collaborateurs à travers différents pays. Parmi ceux-ci, environ 200 se trouvent aux États-Unis qui constituent entre autres le deuxième marché le plus important de l’entreprise.

Cette forte présence américaine est notamment le fruit d’une précédente levée de fond d’une valeur de 41 millions d’euros en 2018. L’entreprise souhaite alors réitérer la même opération en ciblant cette fois-ci, en plus du marché américain, des pays européens comme l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Une meilleure qualité des produits

L’achat d’appareils de seconde main expose toujours à des risques de dysfonctionnement ou à d’autres problèmes techniques, ce qui freine généralement les clients potentiels. Back Market veut alors profiter de cette nouvelle levée de fonds pour accroître la qualité des produits vendus aux clients.

Afin de maximiser la satisfaction des clients, des contrôles qualités plus stricts seront appliqués aux produits reconditionnés mis en vente sur la plateforme. De plus, l’entreprise prévoit également d’étendre la garantie des produits à 12 mois si elle est actuellement de 6 mois. Les clients seront alors plus rassurés.