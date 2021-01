Avec Mobile Club, la startup vous propose de louer un téléphone au lieu de l’acheter !

Exaspéré par le prix exorbitant des smartphones les plus récents ? Mobile Club propose une alternative qui pourrait vous satisfaire : la location.

Mobile Club : Louer un téléphone avec une formule d’abonnement sans engagement

À l’heure où un Français change de téléphone en moyenne à peu près tous les deux ans, la location de téléphones était un concept déjà existant. Néanmoins, Mobile Club se démarque (évidemment sinon, je ne vous en parlerais pas). Là où la plupart des bailleurs de téléphones ne louent pas d’appareils sur des durées inférieurs à 6 mois voire 1 an, Mobile Club propose de la location sans engagement, et sans frais de résiliation.

LOUER UN IPHONE 11 SUR MOBILE CLUB

De plus, les frais de retour du mobile sont mêmes pris en charge par la start-up. Le fait de résilier absolument quand vous le souhaitez, ouvre des possibilités. Par exemple ; louer un téléphone sur une durée d’un mois afin de le tester avant de l’acquérir définitivement en magasin, si ce dernier vous convient réellement. Ou encore ; le louer afin de profiter d’une de ses meilleures caractéristiques, à l’occasion d’un événement bien précis.

Pour vous donner un aperçu, il est possible chez Mobile Club de louer un téléphone à la qualité photo exceptionnelle, le temps de vacances, le temps d’un road trip, ou lors d’événements familiaux etc…

L’exclusivité pour Apple et Samsung : iPhone et Samsung Galaxy S9

La gamme Mobile Club s’étend essentiellement sur les marques Apple et Samsung. Spécialistes de la marque américaine, la start-up propose les iPhones 8, X, XR, XS, 11 et 11 Pro. L’iPhone 12 et le 12 Pro sont attendus pour la fin de l’année 2021.

En ce qui concerne le rival coréen, Mobile Club n’a de disponible que le Samsung Galaxy S9. Cependant, le S10 devrait être disponible avant la fin de ce mois de janvier. L’avantage qu’offre Mobile Club, c’est de pouvoir changer de niveau de gamme quand vous le souhaitez sans frais additionnels.

Passer de l’iPhone 11 au 11 Pro puis au 12 (quand il sera disponible) deviendra un jeu d’enfants. Très pratique lorsque vous aimez être à la page avec en main, le téléphone dernier cri. Les smartphones proposés par Mobile Club sont des téléphones reconditionnés. Un excellent moyen d’aller dans le sens de la planète en offrant plusieurs vies à nos appareils.

Prix et assurances

Si effectivement vous avez la liberté de changer votre niveau de gamme, sans frais ; sachez que chaque téléphone proposé en location possède son propre prix allant de 19,90€/mois pour un Galaxy S9 ou un iPhone 8, à 39,90€/mois pour un iPhone 11 Pro.

Des tarifs qui garantissent une assurance casse & vol. En cas de panne également ; problème de batterie, micro ou appareil photo défectueux etc… Votre smartphone est remplacé en 48 heures.

Encore hésitants ? Rendez-vous sur le site internet de Mobile Club ou sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Twitter).