Avantages et inconvénients de la VOIP

La capacité d’intégrer les derniers développements technologiques à l’intérieur des entreprises est un enjeu important. Il permet à celles qui le font, de conserver une longueur d’avance sur la compétition. C’est le cas de l’introduction de la téléphonie VOIP à l’intérieur des sociétés. Bien que cette solution « cloud » possède encore quelques inconvénients, ses avantages sont trop importants pour s’en passer.

VOIP : la téléphonie du futur

Les systèmes de téléphonie par VOIP remplacent peu à peu les systèmes traditionnels. Cela s’explique par le fait qu’ils présentent de nombreux avantages, dont les plus importants sont certainement une réduction des coûts, une utilisation du système téléphonique hors bureau ainsi qu’une vaste gamme de services connexes qui améliorent la qualité de la communication avec les clients, fournisseurs et autres partenaires de l’entreprise. Vous trouverez plus d’information sur la téléphonie VOIP dans cet article.

Bien qu’il existe encore quelques inconvénients, tels que l’impossibilité de passer un appel d’urgence, la téléphonie par VOIP fait son chemin et devrait remplacer une grande partie des systèmes téléphoniques traditionnels dans les mois et années à venir.

Avantages

Voici une brève description de quelques-uns des avantages associés à l’utilisation d’un système téléphonique VOIP, suivi de ses inconvénients.

Des coûts réduits

Il est possible de téléphoner d’un ordinateur à un autre, sans frais additionnel, dans le monde entier. Les frais d’appel vers un téléphone seront aussi beaucoup plus bas en utilisant la téléphonie « cloud ».

Ajout de services connexes

Un système téléphonique VOIP se présente généralement avec une large gamme de services supplémentaires. Notons entre autres le renvoi d’appel, l’identification du numéro de téléphone entrant et la possibilité d’échanger des documents et images.

Utilisation hors bureau

En utilisant le système VOIP, les employés peuvent s’y connecter de la maison, de leur voiture, ou tout autre endroit où il y a un accès au réseau (bande passante).

Frais de matériel restreint

Contrairement aux systèmes traditionnels, la téléphonie par « Cloud » n’exige pas une pose de matériel importante, dans les bureaux physiques de l’entreprise.

Inconvénients

Impossibilité de passer un appel d’urgence

Il n’est pas possible de passer un appel d’urgence par VOIP, car on ne peut déterminer la provenance de l’appel.

Fiabilité et qualité de la voix

Le niveau du service Internet peut affecter la qualité des communications.

Sécurité

Comme tout autre objet relié à l’Internet, il peut exister des dangers au niveau de la sécurité, desquels il faut simplement se protéger.

Il est évident que la technologie VOIP poursuivra son développement et offrira encore plus de services à ceux qui l’utilisent, dans les années à venir. De nouvelles applications naîtront qui viendront enrichir l’offre des fournisseurs. Mais la téléphonie « cloud » a déjà un grand pas d’avance sur les systèmes traditionnels.