Autofill, le nouveau gestionnaire de mots de passe par Microsoft

Dans cette époque où les créations de comptes sont encouragées, les mots de passe n’en finissent plus de se multiplier. Pour qu’ils soient efficaces, ces derniers se doivent d’être complexes et différents d’une plateforme à l’autre. Une étape à ne pas prendre à la légère ; la sécurisation de votre vie numérique en dépend.

Malheureusement, le cerveau humain ne peut retenir autant d’informations, c’est pourquoi des grandes firmes telles que Apple et son Trousseau iCloud, et Google, ont inventé des gestionnaires de mots de passe. Leur rôle ? Enregistrer et rassembler numériquement vos mots de passe liés à vos identifiants pour chaque compte.

C’est par exemple, ce qui vous permet de vous connecter à l’un de vos comptes sur internet, ou via une application mobile, sans avoir à insérer manuellement votre mot de passe.

Microsoft lance son gestionnaire de mots de passe

Pas encore présent sur ce marché-là, la multinationale informatique américaine vient de lancer officiellement Autofill ; son propre gestionnaire de mots de passe. Jusqu’ici disponible qu’en version bêta, Microsoft Autofill est désormais disponible sur iOS, Android, Mac, PC via le navigateur Microsoft Edge, et sous forme d’extension dans Chrome. En ce qui concerne les appareils mobiles, la fonctionnalité Autofill va être intégrée à l’application Microsoft Authenticator.

Cette dernière permet également une double authentification lors de la connexion à certains sites, pour encore plus de sécurité numérique. Si vous n’êtes pas conquis par votre gestionnaire de mots de passe actuel, sachez que la société fondée par Bill Gates et Paul Allen en 1975, travaille à la simplification de l’importation des mots de passe enregistrés dans Chrome, et depuis certains autres outils. A suivre à voir comment le gestionnaire de Microsoft s’installe sur le marché déjà bien pris par Dashlane, une entreprise française et Lastpass son concurrent américain.

Plus de choix désormais pour la mémorisation de vos mots de passe. Fini les mots de passe gribouillés sur un bout de papier rangé dans une commode. Après Apple et Google, Microsoft via Autofill, se propose de gérer ça pour vous.