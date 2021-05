Asus Zenfone 8 : Un smartphone haut de gamme compact en 2021

Asus vient de lancer un smartphone haut de gamme, le Zenfone 8. Ce nouveau bijou se démarque notamment de la concurrence par son format compact plutôt rare en 2021. Par cette initiative, la marque taïwanaise cherche surtout à conquérir les détracteurs des smartphones XXL. Mais ceci passera certainement par quelques compromis.

Des performances haut de gamme

Asus a relevé le défi d’un mobile compact sur le haut de gamme. Le pari s’avère réussi vu que le Zenfone 8 embarque une fiche technique digne d’un véritable flagship en 2021.

Tout d’abord, il dispose d’un écran qui ne fait que 5,9 pouces de diagonale, là où la tendance actuelle tourne autour des 6,5 à 6,9 pouces. Côté spécificités, il s’agit d’une dalle OLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tout ceci garantit un affichage fluide et de grande qualité pour tous les usages.

Haut de gamme 2021 oblige, l’on retrouve sous le capot la plus puissante puce de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 888. Il s’agit tout simplement du plus petit modèle équipé de ce SoC sur le marché. Celle-ci est épaulée par 8 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5. L’on aura également le choix entre 128 Go ou 256 Go de stockage. Pour l’alimentation, l’on se remet à une batterie de 4000 mAh, relativement grosse dans un tel format.

Un appareil photo modéré

Pour assurer un format aussi restreint, Asus a dû faire quelques compromis, notamment sur la photo. L’on se contente alors d’un module à double capteurs dont un objectif principal grand-angle de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, l’on dispose d’un capteur frontal de 12 mégapixels. Pour la vidéo, l’appareil peut filmer en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde.

Autre compromis, l’on devra se contenter d’une recharge de 30 W et faire l’impasse sur la recharge sans fil. Aussi, le choix d’une diagonale restreinte fait augmenter légèrement l’épaisseur de l’appareil à 8,9 mm.

Prix de l’Asus Zenfone 8

Un autre véritable atout du Zenfone 8 réside dans son prix qui est 40% moins cher qu’un Xiaomi Mi 11 Ultra ou un Oppo Find X3 Pro par exemple. Déjà disponible en précommande, l’Asus Zenfone 8 coûte 699 € pour la version 8/128 Go. La déclinaison 8/256 Go s’affiche à 749 € et celle 16/256 Go coûte 819 €. Les premières livraisons auront lieu le 31 mai prochain.