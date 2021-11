Asus Vivobook 13 Slate Oled : Le PC hybride à petit prix

Asus vient de dévoiler un nouveau PC hybride : le Vivobook 13 Slate Oled. Il se remarque notamment par son bel écran et sa compacité qui en fait un véritable allié de tous les jours. Avec ce nouveau PC 2 en 1 très économique, Asus vise principalement les étudiants ainsi que les amateurs de streaming vidéo.

Un bel écran très confortable

Comme son nom le sous-entend, le Vivobook 13 Slate Oled dispose d’un écran de 13,3 pouces avec la technologie OLED. Il s’agit d’une technologie plutôt rare sur cette gamme d’appareils, surtout vu son prix ultra-compétitif. Asus a ainsi le mérite de proposer un dalle OLED sur la grande majorité de ses ordinateurs. Au final, ceci permet d’émerveiller les yeux pour profiter pleinement des différents contenus.

Par ailleurs, la taille de l’écran joue aussi énormément en faveur du petit bijou d’Asus. Là où les concurrents dans le secteur des PC convertibles comme les Surface Go se limitent à 11 ou 10 pouces, le Vivobook 13 Slate se montre nettement plus large. Associé à une définition Full HD, ceci accentue énormément le confort d’usage au quotidien.

Un appareil compact et pratique

Malgré son écran relativement large, le Vivobook 13 Slate se montre plutôt compact. En effet, il tient dans des dimensions de 30 x 19 cm pour seulement 7,9 mm d’épaisseur. De plus, il ne pèse que 785 g sans ses accessoires. Inutile de rappeler alors que le Vivobook 13 Slate se glissera discrètement dans n’importe quel sac.

Du côté des accessoires l’on dispose d’une béquille aimantée pouvant s’ouvrir jusqu’à 170°, de quoi avoir un parfait angle de vision en toute circonstance. À part cela, l’on a également accès à un clavier aimanté et offrant une frappe assez confortable. Enfin, Asus tient surtout à mettre l’accent sur son stylet haute précision Asus Pen 2. Ce dernier se montre très pratique au quotidien et dispose d’un emplacement dédié.

Idéal pour le divertissement

Sous le capot, le Vivobook 13 Slate Oled fonctionne avec un modeste processeur Intel Pentium Silver N6600. Si celui-ci ne se fera pas vraiment remarquer par ses performances, il aura au moins le mérite de préserver la batterie grâce à une faible consommation. En effet, la batterie de 50 Wh permet une autonomie jusqu’à 9,5 heures.

De plus, l’on peut avoir jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Tout ceci suffira amplement pour visionner de longues séries sur Netflix et même pour quelques tâches de bureautique.

Concernant la connectique, l’on a accès à deux ports USB-C DisplayPort et pour la recharge, un slot microSD et un prise mini-jack. L’on retrouve également le Wifi-6 ainsi que la connectivité Bluetooth notamment pour connecter le stylet. Le tout tournera sous Windows 11.

Prix et disponibilité

Le PC convertible Asus Vivobook 13 Slate Oled est accessible à partir de 499 € en version 4Go de RAM, 128 Go de stockage eMMC. Il faudra compter 599 € pour l’obtenir avec 8 Go de RAM et accompagné de son clavier détachable. Enfin, le pack complet comprenant en plus le stylet, une housse et un stockage de 128 Go SSD coûtera un total de 699 €. Le Vivobook 13 Slate Oled sera disponible sur le marché vers la fin du mois de novembre 2021.