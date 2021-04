ASUS ROG Phone 5 : Le Smartphone gamer ultime

A une époque où les jeux vidéo sur smartphone deviennent de plus en plus sophistiqués, il parait de plus en plus compréhensible que l’on s’intéresse aux smartphones gamer. Le smartphone Asus ROG Phone 5 se positionne comme étant une véritable référence pour le gaming. Alors, que vaut réellement ce monstre de jeux vidéo ?

Les meilleures performances

Pour faire simple, le ROG Phone 5 embarque tout simplement les meilleurs composants disponibles en 2021. Il embarque le processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 888. A cela s’ajoute une mémoire vive LPDDR5 de 8, 12 ou 16 Go. Avec tout cela, il fera tourner sans peine même les jeux 3D les plus gourmands. Pour éviter la surchauffe, il se repose sur un design baptisé GameCool 5 permettant une meilleure dissipation thermique.

Un écran époustouflant

En jeux vidéo, il faut absolument disposer d’un écran de grande qualité. Pour cela, le ROG Phone 5 a aussi son mot à dire. Il dispose d’une dalle AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces compatible HDR10+. Il offre également un taux de rafraîchissement de 144 Hz ce qui assure une expérience nettement plus fluide par rapport aux écrans de 120 Hz. En somme, il s’agit tout simplement du meilleur écran actuellement disponible sur smartphone.

Une excellente autonomie

Vous l’aurez compris, ces performances hors normes auront certainement un gros impact sur l’autonomie. Pour éviter que la batterie ne se vide avant de terminer une seule partie, Asus a décidé d’utiliser une grosse batterie de 6000 mAh pour le ROG Phone 5. Lorsque celle-ci commence à se vider, vous pourrez compter sur la recharge ultra rapide avec un boitier de 65 W. Le niveau de charge passera ainsi de 0 à 100 en moins d’une heure.

Un son ultra immersif

L’Asus ROG Phone 5 dispose de deux haut-parleurs de 12 x 16 mm situés sur les bordures en haut et en bas de l’écran. L’on ne risquera pas alors de les obstruer lors d’une partie de jeux vidéo. Aussi, le ROG Phone 5 dispose encore d’une prise jack pour pouvoir y connecter tous les périphériques filaires. Enfin, de nombreuses technologies comme un DAC ESS permettent à ce smartphone gamer d’offrir une expérience sonore unique.

Des fonctionnalités très pratiques

En plus de ses performances pures, le ROG Phone 5 offre aussi quelques fonctions très pratiques. L’on peut citer les touches tactiles AirTrigger situés sur la tranche de l’appareil. Celles-ci agiront comme les gâchettes que l’on trouve sur les manettes de jeux. A part cela, l’application Armory Crate regroupe tous les contrôles pour une expérience de jeux unique.

Prix du smartphone Asus ROG Phone 5

Le ROG Phone 5 est disponible au prix de 899 € pour la version à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, le prix s’élèvera à 999 €. En ce qui concerne la déclinaison avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, elle sera disponible vers fin avril au prix de 799 €.