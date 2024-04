Assassin’s Creed Mirage : Voici tous les changements et les nouveautés du patch 1.0.8

Après la mise à jour 1.0.2 qui a apporté des nouveautés intéressantes malgré la controverse, Assassin’s Creed Mirage revient avec un patch 1.0.8 beaucoup plus centré sur les correctifs et les optimisations. Découvrons ensemble ce que cette nouvelle mise à jour nous réserve.

patch 1.0.8 : Une nouvelle mise à jour mineure pour Assassin’s Creed Mirage

Ce mardi 9 avril à 14h, Ubisoft a déployé le patch 1.0.8 pour Assassin’s Creed Mirage. Comme mentionné précédemment, cette fois-ci, il s’agit davantage d’une mise à jour axée sur les correctifs et les ajustements plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités ou mécaniques de jeu. Néanmoins, ces améliorations sont toujours les bienvenues et participent à rendre le jeu encore plus agréable à jouer.

Des correctifs et optimisations générales

Avec ce nouveau patch, les joueurs peuvent s’attendre à voir des améliorations en termes de performance, stabilité et fluidité du jeu. Voici quelques points clés abordés dans cette mise à jour :

Multiples améliorations de la stabilité.

La manette PS5 DualSense Edge est désormais correctement détectée sur PC.

Les sauvegardes s’affichent désormais correctement dans le menu de chargement lorsque vous jouez avec le défi de synchronisation complète activé.

Correction d’un problème à cause duquel l’équipement de l’amélioration Lame légère pour le couteau de lancer provoquait le verrouillage du réticule de visée lors de la visée et de la charge d’un couteau de lancer.

Défis et synchronisation complète

Correction d’un problème à cause duquel le nombre total d’éliminations et de conflits ne s’affichait pas correctement à la fin d’une partie de synchronisation complète.

Correction d’un problème où la fenêtre contextuelle de célébration de l’achèvement chevauchait le bouton de reprise.

Amélioration du déroulement du défi de synchronisation complète pour empêcher les joueurs d’activer le mode sans le savoir. Inversion de l’emplacement des boutons ON et OFF dans les menus lors du démarrage d’une nouvelle partie. Clarification de la description du mode lors du survol des boutons ON/OFF



Nouveautés diverses

« Rat de bibliothèque » : Dans New Game Plus, le suivi des livres perdus affiche désormais le nombre correct de livres collectés lorsque les 7 livres ont été trouvés lors d’une partie précédente.

Dans New Game Plus, le suivi des livres perdus affiche désormais le nombre correct de livres collectés lorsque les 7 livres ont été trouvés lors d’une partie précédente. « Ennuis au souk » : Correction d’un problème à cause duquel Al Anga prenait la pose en T après avoir été touché par une fléchette berserk.

Correction d’un problème à cause duquel Al Anga prenait la pose en T après avoir été touché par une fléchette berserk. *Obtenir un parchemin (événement mondial après « Suivre Al-Mahani ») : * Correction d’un problème où deux des parchemins n’étaient pas surlignés en orange lors de l’utilisation de Vision d’aigle.

Correction d’un problème où deux des parchemins n’étaient pas surlignés en orange lors de l’utilisation de Vision d’aigle. Les noms des teintures de costume sont désormais correctement alignés dans le menu de l’inventaire lorsque le jeu est joué en arabe.

Même si ces améliorations peuvent sembler mineures, elles sont essentielles pour offrir une expérience de jeu optimale. Découvrez ici le patch notes complet pour l’update 1.0.8.

En conclusion : un patch mineur mais utile

Si vous êtes fan d’Assassin’s Creed Mirage, ce patch 1.0.8 ne révolutionnera certainement pas votre expérience de jeu. Néanmoins, il apporte des correctifs et des améliorations techniques indispensables pour assurer une expérience toujours plus fluide et agréable. Espérons que les prochaines mises à jour nous réservent davantage de surprises et de nouveautés !

