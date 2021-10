Apple Watch Series 7 : les précommandes débutent cette semaine

Apple a présenté vers la mi-septembre sa toute dernière montre connectée : l’Apple Watch Series 7. Toutefois, cette dernière n’a pas profité d’une sortie immédiate suite à cette annonce. En effet, la marque à la pomme s’est contenté d’annoncer une sortie pour cet automne, laissant patienter encore un peu ses fans. Finalement, une date de sortie officielle vient d’être annoncée et les plus pressés pourront précommander la smart watch dès cette semaine.

Quand sortira l’Apple Watch Series 7 ?

L’Apple Watch Series 7 a été annoncée lors de la Keynote d’Apple de la rentrée 2021. Mais contrairement aux iPhone 13 annoncés lors du même évènement, la montre n’a pas eu droit à sa date de sortie officielle.

Finalement, la firme de Cupertino a annoncé que l’Apple Watch Series 7 sortira officiellement le vendredi 15 octobre 2021. Ceux qui veulent recevoir le plus tôt possible leur nouvelle Apple watch pourront procéder aux précommandes à partir du vendredi 8 octobre 2021 à 14 heures.

L’Apple watch Series 7 sera commercialisé à partir de 429 €. L’on aura alors le choix entre trois différents matériaux à savoir le titane, l’acier inoxydable et l’aluminium.

Des améliorations sur le plan ergonomique

La nouvelle Apple Watch Series 7 ne constitue pas une véritable révolution par rapport à son prédécesseur. En effet, elle constitue plus une évolution de l’Apple Watch Series 6. Cela se remarque davantage sur le design de la montre qui se montre alors plus ergonomique.

Tout d’abord, il y a la taille de l’écran qui augmente légèrement pour passer à 41 et 45 mm, gagnant ainsi 1 mm dans chaque cas. Cela aura également un impact sur la finesse des bordures qui se limitent désormais à 1,7 mm. Celles-ci sont alors 40% plus fines que sur le modèle précédent. Il en résulte au final un écran plus immersif mais également plus confortable.

Toujours sur du côté du design, l’on découvre désormais des bords plus arrondis. Ceci a le mérite de faire paraître la montre moins imposante. Un petit point psychologique qui a un bel effet sur le plan esthétique. Comme à chaque nouvelle version, l’on a également accès à de nouveaux bracelets inédits.

A part cela, l’on dispose également de quelques nouveautés au niveau des fonctionnalités. Il y a entre autres le mode Always on qui devient plus lumineux afin de faciliter la lecture de l’heure. L’on peut aussi citer le clavier intégré qui facilitera alors la saisie de texte sur la montre. Le nouveau système d’exploitation watchOS 8 dispose aussi d’une interface avec un nouveau design pour les boutons.

En plus de ces nouveautés, l’on conserve de nombreux aspects qui ont déjà fait le succès des précédentes Apple Watch. Cette nouvelle génération embarque le même processeur que son prédécesseur. Il en résulte une grande similitude e ce qui concerne les différents capteurs. L’on retrouve alors entre autres l’oxymètre, le détecteur de chute, l’ECG et bien d’autres encore. Il y a également la certification IP6X pour garantir l’étanchéité à l’eau et à la poussière.