Apple se dirige vers un automne bien chargé en annonces

Les prochains mois promettent d’être bien chargés pour la firme de Cupertino. Du moins c’est ce que prédit la newsletter PowerOn de Mark Gurman, journaliste parmi les mieux informés dans ce secteur. L’on devrait alors assister à l’annonce de nombreux produits dans les mois à venir.

De nombreux produits attendus

Les fans de la marque à la pomme ne devraient pas s’ennuyer cet automne. Pour la rentrée, plusieurs nouveaux produits sont attendus à partir de l’Apple Event de septembre. L’on pourrait toutefois assister à différents évènements pour chaque produit au lieu d’un seul.

L’évènement phare de ce dernier trimestre sera sans aucun doute la sortie de l’iPhone 13, le futur smartphone haut de gamme du géant californien. Bien que l’on ne s’attend qu’à des évolutions minimes au niveau esthétique comme une encoche plus fine, le successeur de l’iPhone 12 devrait apporter quelques des améliorations techniques. L’on parle entre autres de la future puce Apple A15 qui devrait être plus puissante et plus optimisée que l’A14 Bionic tout en étant assez similaire au niveau de l’architecture. Il y également l’arrivée d’un écran 120 Hz LTPO sur les versions Pro.

L’on attend également du côté des montres connectées l’arrivée de la nouvelle Apple Watch Series 7. La nouvelle édition de la smartwatch la plus populaire au monde devrait arborer un design plus moderne. La nouvelle montre devrait disposer de bords plus droits ainsi que d’un écran plus imposant. La puce Apple S7 qui va alimenter l’appareil devrait également être plus puissante et plus petite.

Apple prévoit également la sortie de nouveaux écouteurs sans fil. En effet, les AirPods 3 pourraient très bien sortir dans les mois à venir. Les nouveaux écouteurs intraauriculaires vont bénéficier d’un nouveau design plus proche de celui des AirPods Pro, mais ils ne disposeraient pas encore de la réduction de bruit active ni des embouts interchangeables.

Du côté des tablettes, l’on devrait avoir une belle surprise avec l’arrivée de l’iPad Mini 6. Celui-ci disposerait d’un design plus proche de celui de l’iPad Air 4 et de l’iPad Pro. L’on abandonnera alors le bouton home qui sera remplacé par un bouton d’allumage avec Touch ID sur la tranche. Celui-ci devrait également abandonner le port Lightning au profit d’un port USB-C.

Dans la foulée de ces présentations, Apple pourrait également présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation mobile iOS 15 et watchOS 8. Pour le MacBook Pro M1X, successeur du MacBook Pro M1, l’on devrait attendre encore un peu, mais Mark Gurman prédit toutefois une sortie avant la fin d’année.