Amazon Prime Day: Routeur HUAWEI AX3-3000 Mbps/Dual Band WiFi Router Wifi 6+ à 19.99€ au lieu de 49,99€

Vous souhaitez améliorer la vitesse de votre réseau internet ? Ce routeur de la marque HUAWEI est la solution. Doté de la dernière innovation technologique en matière de capteur Wi-Fi 6+, il permet à 128 appareils différents de se connecter à votre réseau wifi sans perte de vitesse. De plus, grâce à sa double bande passante avec une fréquence de 160 MHz, vous pouvez bénéficier d’un débit internet pouvant atteindre les 3 000 Mbps (574 Mbps sur une bande de 2,4 GHz ; 2402 Mbps sur une bande de 5GHz), et cela même dans les pièces les plus éloignées de votre routeur principal. Si vous disposez de plusieurs appareils mobiles compatibles, ces derniers pourront profiter d’une augmentation de la vitesse de connexion pouvant atteindre les 60%. Hébergeant la technologie Dynamic Narrow Bandwith, ce routeur HUAWEI AX3-3000 Mbps est capable d’émettre un meilleur signal notamment pour les smartphones de la marque HUAWEI. Vous pourrez également connecter votre smartphone d’une simple touche via la technologie HUAWEI Share. Ce routeur particulièrement puissant fonctionne grâce à un processeur Gigahome Dual-Core. En optant pour ce puissant routeur, vous augmenterez considérablement votre couverture réseau. Profitez d’ailleurs des Prime Days pour vous offrir ce routeur à prix réduit.

Un routeur à prix réduit pendant les Prime Days

À l’occasion des Prime Days, les jours de vente flash organisés par Amazon, vous pourrez vous offrir ce puissant routeur au prix de 19,99€ seulement au lieu de 49,99€. Faites ainsi une économie de 30€ sur ce sublime routeur HUAWEI AX3-3000. Son design en plateforme contribue à en faire un appareil particulièrement discret, même en déployant les quatre antennes. De plus, sa couleur blanche lui offre un style élégant. Ne ratez donc pas les Prime Days et offrez-vous ce routeur HUAWEI pour obtenir une meilleure connectivité à domicile. Certifié CC EAL5, ce routeur fonctionne parfaitement dans un environnement professionnel ou commercial. Vous pourrez ainsi l’utiliser au bureau pour augmenter la portée ainsi que la vitesse de connexion au travail. Ce routeur se connecte facilement à votre routeur principal grâce à un câble Ethernet inclus à l’achat. Ainsi, votre couverture réseau sera décuplée. Profitez ainsi de la puissance et de la vitesse offerte par ce routeur pour télécharger en toute tranquillité vos vidéos et vos tubes préférés. Jouez à vos parties en ligne sans latence et sans perte de vitesse. Ne ratez plus vos séries en streaming et profitez de la vitesse de connexion offerte par ce routeur HUAWEI AX3-3000 Mbps/Dual Band WiFi Router Wifi 6+ proposé à 19.99€ au lieu de 49,99€ sur Amazon à l’occasion des Amazon Prime Days.