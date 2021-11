Amazon : Philips Hue jusqu’à -35% sur une sélection de luminaires connectés

La luminosité d’une pièce change drastiquement l’ambiance qu’elle peut avoir. Que ce soit l’intensité ou la couleur, une simple variation modifie fortement l’impression ressentie. Si vous êtes à la recherche d’un éclairage pour vos pièces de maisons, les ampoules connectées représentent une excellente option.

Justement, pour vous donner un avant-goût au Black Friday, Amazon a décidé de vous faire profiter à prix réduit de LA référence en ce qui concerne les ampoules connectées : les Philips Hue. De très bonne qualité, elles sont compatibles avec tous les systèmes possibles. Découvrez sur Amazon toutes les offres Philips Hue avec des réductions pouvant atteindre les 35 %.

Une belle offre à ne pas manquer

Aujourd’hui, Amazon propose une belle offre en réduisant le prix de dizaines de packs Hue. Avec ou sans pont, lampes, ampoules, variateurs, boutons, bandeau LED à coller derrière un meuble, prises transformant n’importe quelle lampe en lampe connectée… Vous aurez l’embarras du choix. Il est par exemple possible d’opter pour un kit de démarrage qui comprend un pont et un bouton. Vous pourrez en trouver un sur Amazon à 139 € au lieu de 199 € comprenant 3 ampoules. Il en existe aussi un autre à 94€ au lieu de 131 € comprenant 2 ampoules. Voilà de quoi se faire plaisir à mini prix.

Les ampoules Philips Hue pour la qualité

Si la gamme d’ampoules Philips Hue est aussi populaire c’est pour de nombreuses raisons. Avant tout c’est en raison des ampoules qui ont une gamme de couleurs presque infinie et une belle luminosité. De plus, l’application avec notamment ses pré-sets est très ergonomique et compatible avec tous les Smartphones. Ces types d’ampoules sont aussi peu énergivores. Enfin, il faut noter que la gamme Hue est très étendue donc facile à moduler.