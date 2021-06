Amazon : Carte micro SDXC SanDisk 256Go pour Nintendo Switch à 40,98€

Vous venez de vous offrir une Nintendo Switch ? Vous allez enfin pouvoir jouer aux jeux emblématiques de la Nintendo comme Zelda : Breath of the Wild, Ori and the Blind Forest ou encore Super Mario Odyssey. Cependant, vous pouvez rapidement vous retrouver à court d’espace de stockage pour sauvegarder vos progressions sur différents jeux. Afin d’y remédier, il est vivement recommandé d’équiper votre console Nintendo Switch d’une carte micro SD. En ce moment, profitez du bon plan d’Amazon pour acheter une carte micro SD pour votre Nintendo Switch à seulement 40.98€.

VOIR L'OFFRE SUR AMAZON

Une carte micro SDXC SanDisk 256Go à 40,98€

Retrouvez sur le site de vente en ligne d’Amazon une offre unique qui vous permettra d’acheter une carte micro SDXC SanDisk pour Nintendo Switch. Pour la somme de 40,98€ seulement, vous pouvez en effet vous offrir une carte micro SDXC 256Go de marque SanDisk sur Amazon. Grâce à cette carte, vous pourrez aisément enregistrer toutes vos progressions sur vos jeux actuellement installés sur la mémoire interne de votre console Nintendo Switch, mais également installer de nouveaux titres sur la carte micro SDXC SanDisk. Mieux encore, chaque membre de la famille pourra disposer de sa propre carte et ainsi profiter de chacun de ses jeux sans risque que quelqu’un ait involontairement effacé vos sauvegardes. Cette carte micro SD est spécialement conçue pour la Nintendo Switch et arbore fièrement les couleurs et les personnages issues des différents univers des jeux Nintendo. Pour ce qui est des performances, cette carte micro SDXC SanDisk 256Go dispose d’une vitesse de transfert qui peut atteindre les 100Mo/sec. Grâce à cela, vous pourrez rapidement charger vos jeux installés sur la carte micro SDXC et continuer votre progression sur vos jeux Nintendo préférés. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle et rendez-vous directement sur le site Amazon.

Comment installer la carte micro SDXC SanDisk 256Go dans votre Nintendo Switch?

Une fois votre carte micro SDXC SanDisk 256Go acquise, vous pouvez passer à l’étape de l’installation. Pour insérer convenablement la carte micro SD dans la Nintendo Switch, il suffit de suivre les 3 étapes suivantes :

Éteignez votre console Nintendo Switch puis dépliez avec précaution le support. La fente où doit être insérée la carte micro SDXC SanDisk 256Go se situe à la base de la console

Insérez la carte micro SDXC dans la fente en veillant à ce que l’étiquette soit tournée vers l’extérieur

Poussez délicatement la carte micro SD jusqu’à entendre un clic puis rallumez votre console

Passé ces étapes, vous pourrez pleinement profiter de votre console Nintendo Switch disposant maintenant d’une grande capacité de stockage supplémentaire.

VOIR L'OFFRE SUR AMAZON