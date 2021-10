Amazfit lance les nouvelles montres GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3

Constructeur référence sur le segment milieu de gamme des montres connectées, Huami vient de sortir trois nouvelles montres. L’on découvre alors les Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro et Amazfit GTS 3. Comme d’habitude avec la marque, l’on a ici droit à des fiches techniques très intéressantes avec des prix ultra agressifs.

Trois montres pour tous les goûts

Amazfit est un spécialiste des montres connectées et la marque sait bien comment satisfaire ses clients. Avec ces trois nouveaux modèles, chacun peut choisir librement celui qui lui convient le mieux.

L’Amazfit GTR 3 Pro est la mieux équipée des trois modèles. Elle dispose d’un cadran circulaire abritant un écran Amoled de 1,45 pouce. Cette dalle a une définition de 480 x 480 pixels pour une résolution de 331 ppp. Le tout est alimenté par une batterie de 450 mAh qui offrira une autonomie d’environ 12 jours. La montre dispose d’un espace de stockage, un micro, un hautparleur et supporte les connectivités Wifi, GPS et Bluetooth.

L’Amazfit GTR 3 dispose du même design que la déclinaison Pro, mais dispose néanmoins d’un plus petit écran. Ainsi, la taille de la dalle descend à 1,39 pouces avec une résolution de 326 ppp. Elle est également moins lotie en faisant l’impasse sur le haut-parleur et la connectivité sans fil à l’exception du GPS. Néanmoins, l’on y retrouve la même batterie qui permet d’atteindre une autonomie de 21 jours.

L’Amazfit GTS 3 de son côté dispose d’un design différent avec un cadran rectangulaire aux bords arrondis, un peu à l’image de la nouvelle Apple Watch Series 7. L’on a ici droit à un large écran de 1,75 pouces avec une résolution de 341 ppp. Elle utilise un accumulateur moins imposant de 250 mAh qui lui permettra de tenir environ 12 jours. À part cela, la GTS 3 partage les mêmes spécificités que la GTR 3.

Un capteur biométrique plus puissant

Les montres de la gamme Amazfit GT se destinent principalement aux sportifs et embarque tout ce qu’il faut pour cela. L’on découvre alors le nouveau capteur biométrique Biotracker 3.0, installé dans chaque modèle de cette nouvelle génération. Celui-ci permet de détecter davantage d’activités sportives tout en effectuant des mesures beaucoup plus rapides par rapport à la génération précédente.

Les montres embarquent alors un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2 et un dispositif de suivi du sommeil. À cela s’ajoute les différents capteurs plus classiques tels qu’un accéléromètre, un gyroscope, une boussole ou encore un altimètre. Le tout est parfaitement géré par la puissance du système d’exploitation Zepp OS. Par ailleurs, ce dernier propose également un large choix avec plus d’une centaine de cadrans pour une plus grande personnalisation. L’on note également la compatibilité avec l’assistant vocal Alexa.

Prix et disponibilité

Les nouvelles montres connectées Amazfit sont d’ores et déjà disponibles en précommande sur le site officiel de la marque. La livraison quant à elle est programmée à partir du lundi 25 octobre 2021.La smart watch Amazfit GTR 3 ainsi que la Amazfit GTS 3 sont disponibles à 159,90 € chacune. La Amazfit GTR 3 Pro de son côté coûte 199,90 €.