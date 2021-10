Allo Allo : la référence dans les produits reconditionnés

L’achat de produits reconditionnés constitue une solution pour obtenir un article dans un état neuf avec un prix largement en dessous de la moyenne. Et pour cela, il existe de nombreuses options qui ne se valent pas forcément toutes. Créé en 2018, Allo Allo se présente actuellement comme l’un des leaders du marché mondial de mobiles reconditionnés. Son expertise se manifeste notamment dans les domaines des smartphones et des tablettes.

Des produits reconditionnés 100% comme neufs

Allo Allo est un site de vente en ligne spécialisé dans les produits reconditionnés. Il s’est fixé comme principal objectif de proposer au grand public des téléphones reconditionnés de grande qualité. Avec les produits reconditionnés, la principale crainte réside toujours dans le fait que le reconditionnement n’a pas été effectué correctement. Dans ce genre de situation, l’on peut couramment tomber sur des articles encore défectueux ou qui deviennent rapidement hors-service.

Afin d’éviter ce type de désagrément, l’idéal est de se tourner vers un prestataire de confiance. Allo Allo distribue depuis de nombreuses années ses produits pour les professionnels comme les Marketplace ou autres revendeurs. Actuellement, le groupe dispose d’un site spécialisé qui permet la vente directe aux consommateurs. En se passant de tout intermédiaire, cela permet de proposer des articles à prix très compétitif.

Sur le site, l’on peut trouver différents types de produits parmi les plus populaires. L’on trouve évidemment des smartphones populaires de chez Apple comme des iPhone X reconditionné et voire même des iPhone 12. Il y a également les smartphones Android de chez Samsung tels que les Galaxy S20 reconditionné ou encore le puissant Galaxy S20 Ultra. À part cela, l’on peut aussi se procurer des tablettes dont notamment les iPad de différentes générations et de différentes tailles. Du côté des accessoires, l’on a accès à des écouteurs sans fils tels que les AirPods d’Apple.

Une excellente expérience client

En plus de proposer de nombreux produits aux prix très attractifs, Allo Allo offre également une expérience client. Tout d’abord, la plateforme garantie ses produits jusqu’à trois ans. Ceci est notamment due au fait qu’elle contrôle entièrement tout ce qu’elle propose à ses clients. En effet, elle dispose de ses propres usines de reconditionnement et la vente ne passe par aucun intermédiaire.

La livraison des commandes s’effectue dans un délai très rapide grâce aux différents entrepôts se trouvant en Europe. Évidemment, l’on pourra retourner la commande et demander un remboursement en cas de défaillance. Par ailleurs, l’expédition et la livraison des colis est entièrement prise en charge par l’entreprise.

Le site dispose également d’un centre d’aide qui répertorie les différentes assistances dont le client peut avoir besoin. Sur celui-ci, l’on pourra alors obtenir des informations concernant le compte client, les commandes, les remboursements.

Dans le cas où les différentes rubriques n’apportent pas de réponse satisfaisante à la demande, l’on pourra toujours contacter le support client. Pour cela, l’on pourra ouvrir une demande d’assistance où un conseiller client se chargera de répondre. Malheureusement, il n’est pas encore possible de contacter le support par téléphone.