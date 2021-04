AliExpress, le royaume du dropshippeur

Dans le cadre du dropshipping, le fournisseur joue un rôle central dans le sens où tout repose sur lui. Pour cause, ce sont ses produits qu’un dropshippeur va vanter et vendre sur son site e-commerce. En principe, chacun d’eux n’est réellement commandé auprès de ce fournisseur qu’une fois vendu. Puis, en contrepartie, le dropshippeur perçoit une commission dont le taux est librement fixé par le fournisseur lui-même. Qu’on le veuille donc ou non, lorsque l’on désire profiter du dropshipping, il faut trouver les meilleurs fournisseurs permettant une livraison rapide et dont les produits nous permettent de générer une marge intéressante.

Lorsque l’on parle de fournisseur, on fait directement référence à AliExpress. Cela est tout à fait normal puisque ce géant de l’export chinois du groupe Alibaba s’inscrit comme étant le « paradis » des dropshippeur. Explications…

AliExpress : plateforme de dropshipping par excellence

Souvent surnommé le « Amazon chinois », AliExpress est un site de vente en ligne appartenant au groupe Alibaba de Jack Ma. En lui-même, il ne dispose d’aucune usine affiliée, et ne propose donc pas de produits en son nom propre. Il s’agit plus précisément d’une place de marché virtuelle où sont regroupés des fabricants et fournisseurs qui proviennent généralement de l’Asie, mais également d’autres pays. Ainsi, on y trouve une large palette de produits que l’on peut commercialiser sur son site e-commerce. AliExpress aide les e-commerçants à analyser les produits avant de procéder à leur mise en vente.

Si vous souhaitez vous lancer dans le dropshipping et trouver un fournisseur en dropshipping, vous avez la possibilité de suivre une formation en ligne pour faire du e-commerce en toute sérénité, sans stock et apprendre à créer votre marque et votre site de vente en ligne. Ce type de formation vous renseignera également sur les alternatives possibles en termes de fournisseurs, notamment côté fournisseurs européens tels que BigBuy et SaleHoo.

Pourquoi attire-t-elle tant les dropshippeurs ?

Soulignons que l’utilisation d’AliExpress est totalement gratuite. Les e-commerçants sont ainsi libres de tester divers produits autant qu’ils le souhaitent sans craindre de gaspiller leur argent durement gagné. La plateforme fait constamment l’objet de mises à jour de façon à permettre à ses utilisateurs de profiter de nouvelles fonctionnalités intéressantes. En vendant en dropshipping avec AliExpress, on profite également de prix particulièrement attractifs et de réaliser de facto de plus importants profits. On permet de surcroît à ses clients d’accéder à un vaste catalogue de produits, et ce, sans que l’on ait à se soucier des contraintes liées aux livraisons ainsi que des risques financiers inhérents au stock.

Il faut dire que même si la majorité des produits AliExpress proviennent de Chine et d’autres pays asiatiques, la plupart des coûts de livraison sont entièrement gratuits, ou exceptionnellement bon marché. Toutefois, si l’on désire que ses clients reçoivent leurs commandes rapidement plus que ne le permet la livraison gratuite, AliExpress propose aux dropshippeurs l’option expédition premium baptisée « ePacket ».

Comment faire du dropshipping avec AliExpress ?

Pour que vous puissiez tirer le meilleur parti du centre dropshipping d’AliExpress, vous devez préalablement créer un site e-commerce. Après, il convient de sélectionner une niche de dropshipping rentable qui vous permettra de faire plus de ventes et de générer par la suite des revenus récurrents.

La prochaine étape consiste à trouver les produits que vous allez revendre sur votre e-boutique. Dans le cas où vous ne savez pas par où commencer, nous vous recommandons de prendre le temps de consulter les catégories d’AliExpress et ne choisir que les produits qui vous passionnent réellement et que vous pourriez vendre facilement. Puis, il est plus prudent d’éviter les marques pour ne pas revendre des contrefaçons ou imitations, mais également les produits qui requièrent une démonstration physique. Si possible, assurez-vous que les articles que vous comptez revendre affichent une note supérieure à 4,5 idéalement ainsi qu’un volume de vente important et puissent être expédiés en ePacket. Un autre conseil : privilégiez les produits à bas prix, mais avec des marges plus conséquentes.

Maintenant que vous avez trouvé votre niche et sélectionné votre fournisseur, il est temps d’intégrer les produits sur votre site e-commerce. Nous vous conseillons de ne pas le faire manuellement puisqu’une telle opération se révèle extrêmement chronophage. Il apparaît plus opportun d’investir dans une application permettant d’automatiser l’ajout des produits.

Votre site de dropshipping est maintenant prêt et il ne vous reste plus qu’à vous lancer dans l’aventure. Pour commencer, assurez-vous que les descriptions de vos produits soient uniques, attrayantes et correctement optimisées. Il y a lieu également de travailler chacune des pages qui constituent votre site e-commerce pour que ce dernier soit optimisé pour les moteurs de recherches afin d’amener leurs algorithmes à le positionner parmi les tops 3 des résultats organiques, et donc de générer du trafic qualifié. Enfin, libre à vous de choisir les leviers d’acquisition sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mettre en avant vos produits : réseaux sociaux, campagnes Google Ads, inbound marketing, etc.