AirPrint, la solution qui facilite les impressions depuis des appareils Apple

Les appareils Apple offrent de nombreuses technologies permettant de faciliter leur utilisation au quotidien. Une des particularités des produits de la marque à la pomme est la grande facilité d’interconnexion entre eux. Toutefois, lorsqu’il s’agit de les lier à des appareils d’autres constructeurs, la situation peut se compliquer. Toutefois, le constructeur américain met actuellement en place de plus en plus de services permettant de simplifier cette expérience.

Dans le domaine de l’impression, la solution AirPrint constitue un parfait exemple de ces différents services. En effet, celle-ci rend l’impression depuis un appareil Apple beaucoup plus simple et rapide. Mais comment est-ce que ça fonctionne réellement ? quelles sont les dispositions à prendre et comment utiliser le service ?

AirPrint c’est quoi ?

AirPrint est un service d’impression d’Apple conçu pour ses différents appareils. Cette technologie permet d’imprimer des documents ou des images de haute qualité depuis un Mac, iPhone, iPad ou iPod touch. Pour cela, l’on n’aura pas besoin de télécharger ou d’installer le moindre pilote. Le service offre une compatibilité avec de nombreux modèles d’imprimantes, la rendant extrêmement flexible. Grâce à AirPrint, vous disposerez aussi de diverses options d’ajustement, de détection et de sélection automatique. Ainsi, l’impression à la volée n’a jamais été aussi simple.

AirPrint est compatible avec la grande majorité des imprimantes actuelles. Pour savoir si votre imprimante figure parmi celles-ci, il y existe deux solutions. La première consiste à se rendre directement sur le site d’Apple et d’accéder à la liste des appareils compatibles AirPrint. Celle-ci répertorie de façon non exhaustive toutes les imprimantes qui ont accès au service.

Bien que la liste est mise à jour régulièrement, il se peut que certains modèles n’y soient pas encore inscrits. Pour cela, il faudra se rendre sur le site du fabricant et consulter la liste des imprimantes compatibles AirPrint. Dans le cas où les constructeurs d’imprimantes ne communiquent pas une telle liste, vous pourrez toujours contacter le support client pour demander davantage d’informations sur tel ou tel modèle.

L’impression via AirPrint ne nécessite l’installation d’aucun pilote pour l’imprimante. La connexion entre les deux appareils s’effectue tout simplement via votre réseau wifi personnel. Tout d’abord, il faudra vérifier que le réseau wifi est bien disponible sur l’appareil iOS ou Mac. Après cela, l’on devra également connecter l’imprimante à ce même réseau. Selon les modèles et les constructeurs, les procédures à suivre pour établir cette connexion peut légèrement différer. Il faudra alors se référer au mode d’emploi de l’imprimante pour savoir comment procéder. Une fois la connexion établie, l’imprimante pourra apparaître dans votre liste de périphériques et l’on pourra passer à l’impression.

Sur votre Mac, ouvrez le document à imprimer et cliquez sur Fichier > Imprimer. La boîte de dialogue d’impression s’ouvrira alors et l’on pourra y faire quelques vérifications. Vous pouvez ainsi faire quelques ajustements comme le choix de l’imprimante, les pages à imprimer, le nombre de copies, etc. Lorsque tous les réglages vous conviennent, il ne reste plus qu’à appuyer sur imprimer.

Depuis un iPhone, iPad o iPod touch, vous pourrez choisir d’imprimer directement les documents depuis une application compatible AirPrint. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer sur l’application de votre choix puis accéder à l’option d’impression. Celle-ci peut se trouver dans le menu de l’application ou dans les options de partage. Vous pourrez ensuite choisir votre imprimante et effectuer quelques réglages. Finalement, appuyez sur imprimer et l’impression débutera instantanément.