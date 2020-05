Agicap fait une levée de 15 millions d’euros pour la gestion de la trésorerie des PME

Agicap, la startup lyonnaise spécialisée dans la gestion automatisée de la trésorerie des PME, vient d’effectuer un tour de table d’une valeur de 15 millions d’euros auprès de Partech Partners avec la participation des précédents investisseurs BlackFin Capital Partners et Kima Ventures.

Intervenant environ 7 mois après sa dernière levée de fonds de 2,4 millions d’euros, cette enveloppe servira à améliorer sa plateforme de gestion de trésorerie.

Une solution de gestion et de prévision de la trésorerie

La jeune pousse française propose une plateforme en SaaS permettant la gestion en temps réel de la trésorerie pour les petites et moyennes entreprises. Cette application utilise les données bancaires et exploite celles provenant des outils de comptabilité, de facturation, de logiciels de caisse, de CRM et d’ERP afin d’effectuer une classification automatique des encaissements et des décaissements. Grâce à cela, le logiciel peut fournir des scénarios prévisionnels et peut réellement devenir un véritable outil de pilotage de l’entreprise.

Une utilité accrue en temps de crise

La crise du Coronavirus rend le genre de logiciel comme celui développé par Agicap encore plus utile. En effet, la gestion de la trésorerie devient beaucoup plus importante en raison des perturbations économiques liées à l’épidémie. Cela concerne surtout les sociétés dans les domaines les plus vulnérables en cette période de confinement comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme ou encore les transports. Les entrepreneurs pourront alors prévoir en temps réel les éventuelles répercussions de la situation sur leurs finances. Ils pourront également envisager les différents scénarios et ainsi planifier les décisions à prendre en fonction des circonstances.

Renforcer son équipe

En plus des améliorations sur son logiciel, Agicap souhaite également renforcer son équipe pour mieux répondre aux demandes de ses clients. Fondée en 2016, l’entreprise affirme avoir actuellement plus de 2000 entreprises clientes. Il s’agit d’entreprises franchisées telles que Burger King, McDonald’s, Best Western, Ibis, Mont Blanc, etc. ou encore des startups comme Ornikar et Cityscoot. Grâce à sa récente levée de fonds, la jeune startup projette de faire passer son effectif de 30 à 100 personnes d’ici un an.