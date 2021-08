Acheter un hébergement web, à moindre coût et sans risque

Posséder un site web nécessite un budget non-négligeables, surtout lorsqu’il s’agit de choisir un hébergement web de qualité. Ainsi, un site vers lequel plusieurs personnes convergent ou ayant un trafic assez important est un site qui aura besoin d’un serveur plus performant.

Par ailleurs, il est évident qu’un nouveau site web n’aura pas systématiquement besoin d’un serveur à la pointe. Cela va de soi puisqu’au début, il est peu probable qu’un grand nombre d’internautes soit au rendez-vous. Vous avez ainsi le temps de vous familiariser avec la gestion d’un site et tout ce qui a trait à son hébergement. Toutefois, il ne sert à rien de se précipiter ; il vaut mieux commencer avec un hébergeur modeste de type mutualisé.

En quoi un hébergement web à moindre coût est-il avantageux ?

Le coût relativement moindre est bien entendu la raison première. Choisir un hébergement web pas cher ne veut pas dire que l’on opte pour un hébergement de mauvaise qualité. En plus, réussir à faire des économies sur le budget peut s’avérer salvateur.

Des hébergeurs web peu coûteux, mais professionnels existent. Leurs prix n’impliquent pas qu’ils sont peu fiables. Loin de là ! Celui qui se procure ces hébergeurs devra juste prioriser certaines spécificités comme une mutualisation, et cela, pour quelques raisons.

Définir les besoins des sites à héberger

En toute chose, il faut définir les priorités. En optant pour un hébergeur de petit prix, les options sont limitées. Toutefois en listant et priorisant les besoins, il est tout à fait possible de s’en sortir.

Les besoins des sites sont différents. Certains ont besoin d’une grande base de données MySQL, Postegre SQL etc.. tandis que d’autres ont besoin de PHP, Node.JS, Python ou Perl, etc. pour être fonctionnel. En faisant une liste de vos besoins et de vos priorités, vous pourrez trouver un hébergeur à petit prix qui pourra vous être utile.

Les budgets restreints ont quelque chose de bien. Ils obligent à prioriser les choses. Si votre budget est restreint, vous serez obligé d’étudier les besoins de votre site et de répondre uniquement à ceux qui sont primordiaux.

Savoir si vous utiliser WordPress ou Joomla pour créer votre site web est important avant de choisir votre hébergement web. Ces CMS sont gourmands en ressource il faut un hébergeur avec des ressources puissantes.

Diverses offres d’hébergement web

Vous aurez l’embarras du choix entre les hébergements disponibles, car il y en a plusieurs sur la toile. En saisissant les références « hébergeur web » dans un moteur de recherche, vous serez redirigé vers un grand nombre d’offres. Vous pouvez trouver cela excessif, mais ce grand nombre d’offres est un avantage.

Plus les offres sont nombreuses et variées, plus la compétition est grande. Chacun veut proposer le meilleur service d’hébergement web au coût le plus avantageux pour les deux parties. Il ne faut pas oublier que les services proposés sont basiques et donc utilisés le plus souvent. Autrement dit, vous ne risquez pas d’être le premier à en faire usage. Les avis sont donc nombreux concernant l’hébergement auquel vous comptez souscrire. En les parcourant, vous saurez faire le meilleur choix tout en tenant compte de vos besoins.

Débuter lentement en mutualisé, puis évoluer en VPS

Ce n’est pas toujours facile d’évaluer les besoins. C’est d’autant plus difficile quand vous vous lancez nouvellement dans la création et dans la gestion d’un site web. Cela prend du temps pour arriver à maîtriser les rouages de la gestion d’un site. Vous allez certainement commettre des erreurs qui vous redirigeront vers les bonnes pistes en plus de vous faire gagner en expérience.

Opter pour un hébergeur à moindre coût est avantageux pour les débutants. Il donne la possibilité de se professionnaliser sans être noyé par le trop de fonctionnalité et permet parallèlement d’effectuer un test grandeur nature.

Avec les hébergements mutualisés à petit coût, vous avez la possibilité de changer pour une formule supérieure dès que vous en ressentez le besoin. Par contre, il est plus compliqué de quitter une formule évoluée pour une formule basique. Précisons aussi que si vous optez pour une formule évoluée alors que vos besoins sont standards, vous êtes en train de faire du gaspillage d’argent. Faites donc les choses bien en choisissant la formule pas chère au début et évoluer au fur et à mesure.

Essayez plusieurs offres

Il y a plusieurs offres sur le net. Consulter les avis des anciens utilisateurs ne garantit pas que vous serez satisfait à votre tour du produit. Pour être sûr que l’offre correspond à vos besoins, il n’y a qu’une seule chose à faire, la tester.

Les offres ne coûtent presque rien. Si votre budget le permet, vous pouvez souscrire à plusieurs hébergements et voir celui qui répond le mieux à vos attentes. La qualité de la bande passante, la fluidité du trafic, la vitesse du support, etc. il y a tellement d’éléments sur lesquels vous devrez porter un regard pertinent. Ce n’est qu’après-avoir vérifié toutes ces choses que vous pourrez faire votre choix.

Nos tests de différents hébergeurs web

Permis les hébergeurs pas chers ( hébergeurs qui proposent des formules à moins de 3 Euros /moi) nous avons testé 1hebergement, LWS, Bluehost, HostPapa, Ovh. Ce que nous avons retenu pour choisir celui qu’on pense être le meilleur c’est le prix de la première année, puis le prix du renouvellement et la rapidité pour un site WordPress avec un thème assez lourd.

Nous avons trouvé que le meilleur hébergeur web est 1hebergement.com et ce pour plusieurs raisons.

– Prix bas nous avons eu une offre à 0,99€/mois avec un domaine de premier niveau inclus.

– Société Francaise de confiance plus de 20 ans.

– Panneau de contrôle web cPanel, ultra performant et bourré de fonctionnalité

– Installation de WordPress en 1clic avec le thème DIVI inclus !! c’est un super bonus cela

– Le support qui répond même le dimanche en moins de 20 minutes ! Nous avons sollicité le support plusieurs fois et à des heures non ouvrées sans jamais êtres déçus.

Leur offre de base accepte le multi site web nous avons mis 20 sites web wordpress et cela marchait sans problème. Ces sites ne faisaient pas des milliers de visiteurs mais nous avons eu aucune difficulté ni ralentissement.

– La vitesse du site est tout simplement excellente, nous pensons toutefois que cela est dû à leur système de cache serveur nommé FastestCache qui s’active depuis le cPanel. Enfin seul le résultat compte non ?

Si vous aussi vous voulez bénéficier de cette offre rendez vous sur 1hebergement.com .

Conclusion

Retenons qu’un hébergeur de moindre coût n’est pas un hébergeur de mauvaise qualité. Il est tout aussi performant à la nuance qu’il tient compte de certains critères basiques dont ont besoin ceux qui y souscrivent.

Pour moins de 3Euros la première année 1hebergement propose de loin le meilleur hébergement web web à petit budget que j’ai testé depuis des années.

Avec un hébergeur de petit prix, vous pourrez facilement vous familiariser avec les fonctionnalités basiques sans vous ruiner, et ce, avant d’évoluer vers les formules supérieures. Enfin, choisir des hébergements moins chers est une excellente façon de tester de nombreux hébergeurs.