À un mois du Black Friday, Nord VPN dévoile une remise de 72% sur l’abonnement 2 ans

Nord VPN est un service informatique d’excellente qualité pouvant assurer votre sécurité en ligne. Le service va protéger vos informations personnelles et préserver votre vie privée en ligne, mais aussi vous permettre d’accéder à des sites web bloqués sur le net. Si vous cherchez un VPN de qualité à petit prix, Nord VPN vous propose une offre des plus avantageuses.

Même si vous n’y songez pas toujours, l’usage d’Internet et des applications connectées présente des risques. En effet, sur le web, vos données ne sont pas forcément protégées, votre identité et votre localisation sont exposées. Ces informations peuvent être piratées et utilisées à des fins frauduleuses ou illicites. Ainsi, il convient de vous protéger de ces dangers.

Une remise exceptionnelle avant les soldes

Pour votre sécurité en ligne, il est judicieux de trouver un VPN efficace et abordable. Un réseau privé virtuel a été conçu pour assurer la protection de vos données et préserver votre vie privée. Cela garantit une navigation sécurisée et confortable. Nord VPN propose actuellement une offre promotionnelle sur son abonnement de 2 ans, et cela, à un mois du Black Friday 2021.

Le prestataire de service vous fait profiter d’une remise de 72 %, en plus d’un cadeau de 3 mois de protection. De cette façon, vous allez bénéficier des services Nord VPN sur une période de 27 mois au tarif de 75,65 euros seulement, soit 2,80 euros par mois. Normalement, le coût pour une telle période de souscription est de 270 euros. Avec cette offre, vous économisez alors jusqu’à 200 euros.

Une sécurité optimale avec Nord VPN

Lancé en 2012, Nord VPN a pour objectif premier d’assurer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs d’Internet. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il remplit pleinement sa mission, et va même bien plus loin. Effectivement, la plateforme est capable de vous protéger efficacement contre les dangers qui se rapportent à l’usage d’Internet.

Le dispositif est par exemple en mesure de cacher complètement votre adresse IP pour préserver votre identité et votre localisation. De plus, le système dispose d’un réseau de plus de 5 200 serveurs dans le monde, ce qui vous fait profiter d’une vaste couverture géographique. Vous connecter à ces serveurs depuis l’application vous permet de changer exponentiellement votre localisation virtuelle, ce qui rend pratiquement impossible de vous tracer, donc de se servir de vos données personnelles. En tout cas, cela vous permet d’avoir la main sur votre anonymat sur le web.

Des bonus en plus

Nord VPN vous propose en plus la possibilité d’utiliser l’application sur six appareils en même temps. Vous n’aurez qu’à indiquer vos identifiants. En outre, la marque propose à tous ses clients une garantie de remboursement de 30 jours.

Le service est particulièrement plébiscité par des YouTubeurs de renom ainsi que des influenceurs de par le monde. Cela témoigne de sa popularité sur la toile. Les avis des internautes sur l’outil montrent également combien c’est pratique et facile à prendre en main.