À la découverte des imprimantes matricielles, jet d’encre et laser ?

L’imprimante fait partie des outils informatiques les plus utilisés aujourd’hui. Elle a été conçue pour reproduire les documents numériques sur papier. Selon son mécanisme de fonctionnement, il existe des imprimantes matricielles, celle à jet d’encre ou encore à laser. Que faut-il savoir sur ces types d’imprimantes ? Découvrez plus de précision dans la suite de cet article.

L’imprimante matricielle

Cette machine est connue sous les noms « imprimante à aiguille » et « imprimante à impact ». Elle offre la possibilité de réaliser des impressions de documents grâce à un système de va-et-vient produit par un chariot disposant d’une tête d’impression. Ce dernier est composé d’aiguilles de petite taille propulsées par des électro-aimants. Cette poussée provoque leur impact contre un ruban de carbone localisé au juste milieu de la tête et du papier. Le ruban encreur défile pour que l’encre soit constamment à sa surface. Le mécanisme de ces imprimantes dispose d’un rouleau permettant de tourner la feuille à chaque fin de ligne.

L’imprimante à jet d’encre

Le mécanisme des imprimantes à jet d’encre a été conçu par l’entreprise Canon. Il s’agit d’une technologie reposant sur le principe d’ébullition des fluides chauffés. L’ingénieur ayant découvert cela avait par mégarde mis en contact une seringue pleine d’encre et un fer à souder. Ce rapprochement provoqua la création d’une bulle qui expulsa de l’encre hors de sa contenance.

C’est la raison pour laquelle les têtes d’imprimantes actuelles sont constituées d’un grand nombre de buses. Celles-ci équivalent à plusieurs seringues dont la température varie entre trois cents et quatre cents degrés Celsius. Chaque buse se charge de produire une bulle qui propulse une gouttelette d’encre. En procédant de cette manière, le vide laissé par la chute de pression engendre l’aspiration d’une nouvelle goutte.

L’imprimante laser

L’imprimante laser offre la capacité d’effectuer des impressions de grande qualité à moindre coût. La vitesse de tirage qu’elle offre est largement supérieure aux autres types de machines. La technologie dont elle est équipée est très similaire à celles des photocopieurs. Ainsi, une imprimante laser est constituée d’un tambour photosensible chargée avec du courant électrostatique. C’est cela qui permet à la machine d’attirer de l’encre pour produire un motif qui est posé sur la feuille de papier.

Le fonctionnement d’une telle machine est tout simple. Un ioniseur charge les feuilles avec des particules positives. Grâce à un miroir pouvant pivoter, le laser dote certaines zones du tambour d’ions de même nature que ceux du papier. L’encre poudreuse chargée négativement se fixe sur les parties du toner ayant les particules positives. En pivotant, le tambour applique l’encre sur le papier. Par la suite, le fil chauffant aide à la fixation de la poudre sur le papier.

En somme, l’imprimante matricielle permet de réaliser des tirages par le biais d’un mécanisme de va-et-vient du chariot. Le fonctionnement de la machine à jet d’encre repose sur le principe d’ébullition des fluides chauffés. L’imprimante laser est rapide et marche comme les photocopieurs.