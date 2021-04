6 meilleurs logiciels de comptabilité

De nombreux entrepreneurs choisissent de recourir à un logiciel de comptabilité pour gérer leurs différentes tâches de comptabilité. Cette option présente en effet de nombreux atouts par rapport au recrutement d’un comptable en interne.

Néanmoins, il faudra choisir un bon logiciel de comptabilité pour avoir des performances satisfaisantes. Si vous recherchez le meilleur logiciel de comptabilité pour votre entreprise, voici une liste des 6 meilleurs logiciel de comptabilité avec leurs principales fonctionnalités.

Axonaut

Axonaut est un logiciel multifonctions idéal pour les TPE et les PME. Il embarque les fonctions d’un véritable logiciel CRM. L’on y retrouve alors la gestion des contacts ainsi que la gestion des opportunités. Il s’agit également d’un logiciel ERP, comportant différentes options comme les devis, la facturation, la comptabilité, la trésorerie, la gestion des stocks, la gestion des projets ou encore la gestion des ressources humaines.

Le logiciel offre une prise en main facile et nécessite seulement quelques connaissances de base pour une utilisation productive. Son interface intuitive permet de retrouver facilement les différentes options. Pour obtenir des fonctions plus complètes, le logiciel permet une intégration facile avec d’autres outils comme Google Suit et Office 365.

L’abonnement à Axonaut se repose sur une offre unique coûtant 49,99 €/mois. L’on comptera ensuite 14,99 €/mois par utilisateur supplémentaire.

Quickbooks

Quickbooks embarque les différentes options que l’on attend d’un bon logiciel de comptabilité. Il se destine particulièrement aux TPE avec un effectif de moins de 20 salariés ou encore les freelances. La facturation et la trésorerie constituent les principales fonctions du logiciel. Il sera alors possible de créer des devis et factures personnalisées ainsi que de synchroniser l’outil avec la banque.

Quickbooks intègre également d’autres fonctions comme la gestion des dépenses, la gestion des projets et le calcul de la TVA. L’on dispose aussi de l’intégration avec des outils tels que Paypal, Stripe, Receipt Bank, etc.

Les tarifs se divisent en trois formules d’abonnements différentes et sans engagement. Celles-ci varient alors de 10 € HT/mois à 35 € HT/mois.

iTool

iTool est un logiciel de gestion de la comptabilité qui facilite grandement les différentes tâches comme le rapprochement bancaire, la saisie des écritures comptables et l’édition des journaux de vente et d’achat. Selon le régime d’imposition, il permet de déduire les différentes taxes appliquées. Il embarque également un outil de facturation avec des devis et factures personnalisés. Vous pourrez également accéder à la gestion des stocks, des dettes et autres échéances.

La plateforme met à la disposition de ses utilisateurs différents démos et tutoriels. Il organise également des webinars afin d’aider les entrepreneurs dans l’utilisation de l’outil et la gestion globale de leurs entreprises.

Les services d’iTool sont accessibles suivant deux types d’abonnements différents. Elles coûtent respectivement 12 € et 19 €/mois. Une autre formule personnalisée peut également s’utiliser en contactant directement l’entreprise.

Sage 100Cloud

Sage 100Cloud constitue un logiciel parfait pour les PME grâce à de nombreuses fonctions de gestion et de comptabilité. Il permet la création des rapports comptables grâce aux différentes opérations enregistrées. L’on aura ainsi un meilleur suivi des finances, de la TVA et des autres fiscalités. Il permettra ensuite l’édition du bilan comptable ainsi que de clôturer l’exercice.

La plateforme propose une parfaite intégration avec les outils Microsoft 365. Celle-ci permettra alors une meilleure personnalisation ou encore la numérisation des documents pour les intégrer directement à la comptabilité.

Afin de faciliter l’utilisation du logiciel, l’éditeur offre différentes formations ainsi qu’un forum. Les offres payantes s’achètent uniquement sur commande personnalisée selon les modules souhaités.

Ciel compta

Le logiciel de comptabilité Ciel Compta offre des fonctionnalités complètes conçues pour les TPE, les PME et les travailleurs indépendants. Il permet d’enregistrer les écritures comptables ainsi que le suivi de la trésorerie. D’autre part, la synchronisation avec la banque permet le rapprochement bancaire ainsi que l’analyse des relevés de banque. Grâce à cela, l’on peut éditer le bilan comptable ainsi que de faire la déclaration de la TVA.

Le support client Ciel Compta offre différents types d’assistance. L’on a également droit à des tutoriels, des webinaires et à différentes démos. L’abonnement aux services est accessible sous trois formules différentes. Celles-ci coutent respectivement 13 €, 45 € et 69 € HT par mois.

Apache OFBiz

Apache OFBiz est un excellent logiciel de comptabilité pour les petites entreprises. Il correspond permet l’automatisation de nombreuses tâches afin de vous aider dans votre comptabilité. Le logiciel comprend plusieurs mobiles comme la facturation, les paiements et la comptabilité. Vous pourrez également gérer la relation avec les fournisseurs et les activités E-commerce.

Apache OFBiz est un logiciel Open Source, ce qui veut dire que c’est un logiciel de comptabilité gratuit. Il conviendra très bien aux entrepreneurs qui souhaitent essayer un logiciel de comptable avant de procéder à un achat.