5 raisons d’utiliser un VPN en 2021

Les VPN, traduits par Réseau Privé Virtuel, représentent depuis toujours un allié de taille face au piratage informatique et aux vols de données. Les particuliers ainsi que les entreprises tout secteur confondu ayant opté pour la sécurité d’un service VPN bénéficient d’une protection optimale contre les pirates informatiques.

De plus en plus de fournisseurs proposent ainsi leur service en matière de VPN, consulter notre comparatif des meilleurs VPN en 2021, pour un public de plus en plus varié. Si vous n’avez pas encore souscrit à une offre de VPN, voici 5 bonne raisons d’utiliser un VPN en 2021.

Un anonymat garanti

L’anonymat sur internet concerne essentiellement le camouflage de votre adresse IP. Une adresse IP prend le rôle d’identifiant numérique et permet entre autres de retracer vos activités sur le net. Cette adresse IP est automatiquement détectée puis enregistrée sur chaque site internet que vous visitez.

À la fin de la journée, vous laissez des empreintes numériques qui permettent aux autorités ou aux entreprises du web de vous identifier, de situer votre position géographique ou bien d’établir le profil de consommateur que vous êtes. Ce sont donc autant d’informations laissées sans protection que les pirates informatiques pourront sans effort exploiter. Les services de VPN règlent ce problème en rendant votre adresse IP indétectable et donc intraçable. Seule l’adresse IP de votre fournisseur d’accès internet est visible sur chaque site que vous visitez.

Une sécurité optimale

Puisque le VPN rend impossible tout traçage de vos activités sur internet, vos données personnelles sont également camouflées. Les réseaux VPN poussent la sécurité au maximum en cryptant tous vos vos documents, dossiers et fichiers qui transitent par les tunnels privés VPN. Dès l’instant où vous partagez un fichier dans un réseau fermé au travail, celui-ci est instantanément crypté de manière à ce qu’aucun pirate ne puisse l’utiliser ou même l’intercepter.

Outre le partage de fichiers, les VPN offrent également une protection en temps réel de votre réseau internet. Lors de vos connexions aux réseaux sociaux ou aux sites d’e-commerce via des réseaux WIFI publiques, vos données et votre connexion sont protégées de manière permanente. Cela permet de vous prémunir contre les virus, les chevaux de Troie et autres ransomwares. Ce cryptage s’applique également à vos messages envoyés depuis des applications de messagerie Ainsi, vous bénéficiez d’une sécurité maximale de l’intégralité de votre vie numérique.

Une expérience sur le web plus rapide et plus fluide

La grande majorité des services de VPN dispose de nombreuses options qui permettent de fluidifier votre connexion en bloquant les notifications non essentielles, les publicités ainsi que l’ouverture de pages d’itinéraire inutiles. Votre connexion sur le web s’en trouvera moins polluée et donc plus rapide.

Outre les préventions de ce type, il se peut que le streaming ou le visionnage de vidéo sur certaines plateformes en ligne entraîne quelques pertes de vitesse de la bande passante. Les VPN permettent de rectifier cela en supprimant certaines restrictions parfois liées à votre fournisseur d’accès internet.

Contourner la censure et la géo-restriction

L’utilisation des VPN permet également de contourner la censure d’un site ou d’une application. C’est le cas de la Chine où l’utilisation de Google et de Facebook est fortement restreinte voir impossible. Les VPN, en cryptant vos données et en camouflant votre adresse IP, vous permettent alors d’accéder pleinement à ces sites dans l’anonymat la plus totale. Les VPN permettent également de débloquer des services en ligne qui sont inaccessibles dans certains pays, pour ne citer que Netflix ou la chaîne de télévision HBO Go.

Changement d’adresse IP et l’emplacement du serveur

Cette fonctionnalité vient compléter la suppression de la géo-restriction. En effet, les VPN vous permettent de changer d’identité numérique en créant une nouvelle adresse IP hébergée dans le pays de votre choix. Cela vous permet entre autres d’accéder aux sites et programmes exclusifs à certains pays.