5 meilleurs logiciels de modélisation 3D et de CAO

Les logiciels de modélisation 3D constituent des éléments fondamentaux dans la conception de nouvelles pièces. Utilisés dans le design industriel, l’animation ou encore l’architecture, ces logiciel sont surtout devenus populaires suite à l’essor de l’impression 3D.

Ce type de logiciels constitue alors un outil essentiel dans le processus de fabrication. De ce fait, il faut absolument choisir le bon logiciel de modélisation 3D. Voici alors une sélection des meilleurs logiciels de conception assistée par ordinateur et de modélisation 3D pour booster votre entreprise.

Inventor

Le logiciel Autodesk Inventor est un logiciel très populaire dans le monde de la modélisation 3D. Ce logiciel de conception assistée par ordinateur permet de créer, simuler et optimiser les différents produits dès le début de la phase de conception. Ceci permet tout simplement un travail plus précis, rapide et moins cher. Cet outil particulièrement apprécié des professionnels dans le domaine industriel est disponible sur Windows.

Revit

Bien connu dans le secteur de la modélisation des informations du bâtiment, Autodesk Revit permet d’accélérer nettement le processus de conception. L’outil offre une conception approfondie et détaillée des divers éléments de construction, ce qui engendre de très belles visualisations en 3D. De plus, plusieurs partenaires peuvent travailler simultanément sur une même conception, garantissant un processus facilement compréhensible pour tous. Conçu pour les professionnels, le Revit est disponible sur Windows.

Fusion 360

Fusion 360 est un logiciel 3D permettant de réaliser différentes tâches dont la conception, les tests et la fabrication des modèles 3D. De plus, l’on peut y regrouper différents concepteurs pour travailler sur un même projet. Il se destine principalement aux utilisateurs professionnels ayant des connaissances approfondies en modélisation 3D. Par la suite, il facilitera énormément la conception ainsi que l’impression 3D des différentes pièces. Fusion 360 est disponible aussi bien sur Mac que sur Windows.

Rhinoceros 3D

Rhinoceros 3D figure parmi les logiciels de modélisation 3D parmi les plus populaires. Adapté aux professionnels et aux utilisateurs intermédiaires, il se distingue surtout par une géométrie inhabituelle. Si la majorité des logiciels 3D emploient un système de maillages et de polygones, Rhinoceros 3D peut tracer des courbes très précises. Il en résulte alors des modèles dont le niveau de détail dépasse largement ce que l’on peut trouver sur d’autres outils. Le logiciel se classe alors parmi les meilleurs logiciels 3D. Aussi, il est disponible à la fois sur Mac et sur Windows.

SolidWorks

SolidWorks est un logiciel bien connu dans le domaine de la conception assistée par ordinateur. Son usage se destine surtout aux professionnels œuvrant dans le secteur industriel ainsi que dans l’impression 3D métal. En effet, il peut parfaitement s’utiliser dans la conception et la réalisation de différentes pièces mécaniques. Les nombreuses fonctionnalités qu’il embarque en font un outil très apprécié des designers et des concepteurs. Offrant des niveaux de détails exemplaires, SolidWorks reste pour le moment réservé aux utilisateurs Windows