5 accessoires à imprimer en 3D pour smartphone

Si cela faisait partie de nos rêves les plus fous, il est désormais possible d’imprimer en 3D les objets sortant de notre imagination. Pour mettre à profit cette technologie révolutionnaire et forte utile, le mieux reste d’imprimer des objets qui pourront nous servir au quotidien.

Parmi ces objets se trouvent les accessoires pour Smartphone. En effet, un Smartphone est accompagné de coques, d’écouteurs, de chargeurs et de bien d’autres équipements et accessoires que l’on peut créer, ranger ou protéger grâce à la technologie 3D. Voyons ainsi le top 5 des accessoires pour Smartphone que l’on peut créer grâce à l’impression 3D.

1-Un trépied pour Smartphone

Parmi les accessoires pour Smartphone que vous pouvez créer grâce à l’impression 3D se trouve le trépied pour Smartphone. Un Smartphone a, en effet, besoin d’un support à toute épreuve que vous posiez votre appareil sur un bureau, sur une table à manger ou sur toute autre surface plane. Pensez ainsi à un design de trépied précis et détournez-le à l’infini jusqu’à obtenir le support pour Smartphone correspondant à votre personnalité.

2-Un protège-câbles

Combien de câbles avons-nous avec notre Smartphone lorsque l’on sort ? Pas innombrable certes mais encombrant sans doute. De plus, les câbles sont très fragiles car un simple étirement de trop peut signer la fin de leur utilisation. Il est ainsi possible de créer soi-même un protège-câble personnalisé grâce à l’impression 3D.

3-Une coque pour Smartphone

Las de voir les mêmes modèles de coques sur les Smartphones de votre entourage ? Créez vos propres coques en y apposant vos photos, vos citations favorites ou des images relatant vos passions ou vos idéaux. Grâce à l’impression 3D, vous êtes libres de créer et d’imprimer autant de prototypes que vous souhaitez. Pour ce faire, le mieux reste d’avoir recours à un service de prototypage rapide et ainsi créer rapidement l’étui pour écouteurs qui vous ressemble.

4-Un étui pour écouteurs personnalisé

Envie de personnaliser votre étui à écouteurs ? Pensez à créer les vôtres en utilisant la technologie 3D. Vous pouvez utiliser autant de couleurs, de motifs ou de modèles que vous souhaitez pour créer les modèles d’étui qui vous siéront.

5-Un support mural pour Smartphone

Pour éviter de perdre, faire tomber ou écraser son Smartphone, vous pouvez opter pour un support mural. Ce système vous permettra d’avoir votre appareil à l’œil tout le temps une fois chez vous ou une fois au bureau. Choisissez ainsi le bon modèle de support mural à savoir celui qui sied à votre personnalité, à la taille de votre Smartphone et à la couleur de vos murs.