4 personnages de manga appréciés de tous

Les personnages de mangas sont légion et chacun d’eux a marqué les lecteurs et les spectateurs d’une façon ou d’une autre. Cependant, certains d’entre eux sont particulièrement appréciés des fans pour leur courage, leur puissance, ou tout simplement leur personnalité. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à leur témoigner leur amour en collectionnant des figurines à leur image et en commandant des dioramas sur mesure.

Son Goku : le plus célèbre de tous les Super Saiyans

Il serait improbable, voire impossible que vous ne connaissiez pas Son Goku (Sangoku). Le héros de la saga Dragon Ball, créée en 1984 par Akira Toriyama et publiée entre 1984 et 1995 dans le magazine japonais Shonen Jump, est en effet très apprécié des fans.

De son vrai nom Kakaroto, le Saiyan est né sur la planète Végéta. Si son but originel était de conquérir la terre, il en deviendra le protecteur après une chute accidentelle d’une falaise qui aura pour conséquence d’adoucir son caractère.

Cependant, ce qui rend Son Goku aussi populaire auprès de ses fans, c’est la version animée du manga et l’apparition de plusieurs séries (Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super). Le Saiyan est surtout connu pour sa super force, ses boules d’énergie et son Kamehameha. Goku est également en constante évolution. Parmi ses transformations les plus impressionnantes, nous pouvons citer :

Oozaru, le singe géant (Dragon Ball),

Kaioken (Dragon Ball Z),

Super Saiyan 1, 2, 3 et Super Saiyan Divin (Dragon Ball Z),

Super Saiyan Bleu Kaioken x20 (Dragon Ball Super),

Ultra Instinct Maîtrisé (Dragon Ball Super), etc.

On comprend aisément pourquoi les figurines du héros au grand cœur s’arrachent comme de petits pains. Et ces dernières font partie des plus diversifiées du marché. Les collectionneurs n’hésitent d’ailleurs pas à s’adresser à des sites comme mangahouse.fr pour mettre en valeur leurs figurines grâce à des dioramas. Quel fan de Dragon Ball n’aimerait en effet pas voir sa figurine Goku intégrer dans l’univers exact où le héros a invoqué Shenron, le dragon sacré, pour la première fois ?

Monkey D. Luffy : le futur roi des pirates

Luffy Monkey D., plus simplement appelé Luffy, est certainement le personnage de manga le plus populaire et le plus apprécié des fans de mangas. Il est en effet le principal héros de One Piece, l’animé manga de 90 tomes créé par Eiichiro Oda qui est l’animé culte du moment.

Luffy, que l’on reconnaît facilement grâce à son chapeau de paille, est le fils de Monkey D. Dragon le chef de l’Armée Révolutionnaire et le petit fils du héros de la Marine Monkey D. Garp. Il n’a qu’un seul but dans la vie, trouver le trésor One Piece appartenant à Gold D. Roger, ce qui lui permettra de devenir le Roi des Pirates.

Dans sa quête, Luffy mange accidentellement un Fruit du Démon, ce qui lui permet de devenir un homme-élastique, mais le rend incapable de nager. Le héros séduit par son style débraillé et libre ainsi que par sa trop grande témérité. À lui seul, il cause un nombre impressionnant de catastrophes. Il a entre autres :

provoqué des troubles au milieu des 7 Capitaines Corsaires,

lancé un défi à deux des Quatre Empereurs,

brûlé le drapeau du Gouvernement Mondial,

battu un Dragon Céleste, etc.

En un mot, Luffy au Chapeau de paille est l’incarnation même de la rébellion contre l’autorité, ce qui fait que beaucoup de jeunes s’identifient à lui. Conséquence : One Piece est le numéro 1 de toutes les ventes du marché. Il en est de même pour les produits dérivés du manga, notamment les figurines officielles.

Vous recherchez le cadeau idéal pour un fan de One Piece ? Une figurine de Luffy lors de l’un de ses combats monté en diorama sera tout simplement parfaite.

Naruto Uzumaki : le plus célèbre des Ninjas

Naruto fait partie de ces héros de manga que l’on a plus besoin de présenter. Devenu très tôt orphelin, Naruto est traité comme un paria par tous les habitants de Konoha, le village où il vit en raison des circonstances ayant entouré sa naissance.

Cependant, au fil des années, grâce à sa bravoure et au prix d’un dur entraînement, le fils du Hokage Minato Namikaze devient un ninja porté en héros par le même village. Son vœu le plus cher, c’est de devenir Hokage, comme son père Minato, le quatrième Hokage. Il finira par réaliser son rêve, ceci après avoir acquis les titres de Faiseur de Miracles et Hokage Orange de Konoha.

Personnage principal du manga animé éponyme créé en 1999 par Masashi Kishimoto, Naruto a conquis le cœur de ses fans par son côté humain et sa personnalité attachante. Cependant, il est également bruyant, exubérant, enfantin, et sans aucune considération pour les positions sociales.

Les figures Naruto se déclinent en plusieurs modèles : réalistes, résine, PVC, vinyle, fixe ou articulé. Les personnages sont proposés dans leurs différentes tenues, depuis l’animé Naruto jusqu’à la saga Naruto Shippuden. Des figurines « collector » sont même proposées aux collectionneurs pour leur collection personnelle.

Saitama : l’homme au coup de poing fulgurant

Saitama alias One Punch Man est le plus fort des héros de manga de tous les temps. En effet, Saitama serait capable de vaincre Son Goku, le Super Saiyan, d’un seul coup de poing. Le but ultime de Saitama est d’ailleurs de trouver un adversaire à sa taille, car il trouve ses combats trop faciles et trop ennuyeux.

Le style de la série se distingue de celui de la plupart des mangas. Le style de Saitama lui-même est très particulier. Alors que nous sommes habitués à des héros dont la crinière se dresse sur la tête lorsqu’ils sont au sommet de leurs pouvoirs, Saitama présente une boule à zéro. En fait, la tête de One Punch man ressemble à un œuf sur lequel on aurait peint un visage sans paupières.

Cependant, ce qui est le plus intéressant chez Saitama, c’est que sa super force n’est pas la conséquence d’un don ou d’une capacité cachée. Au contraire, il l’a acquise grâce à un entraînement quotidien intensif, presque inhumain. Ceci le rapproche du public et vient renforcer la théorie selon laquelle en travaillant avec acharnement, on peut relever n’importe quel défi.

Toutefois, certains personnages comme le Dr Génus de la Maison de l’Évolution et Psykos de l’Association des Monstres développent une théorie selon laquelle Saitama serait lui-même un monstre.

En effet d’après eux, il y a des limites que le corps humain ne peut pas franchir.