3 jeux cultes d’EA à moins de 2€ sur le PlayStation Store, profitez-en

De nos jours, il serait assez difficile de citer des références du jeu vidéo sans parler d’Electronics Arts. Malgré quelques faux pas ces dernières années, le studio reste au sommet avec des licences culte. PlayStation vous offre l’occasion de profiter de trois jeux culte d’EA à des prix complètement fracassés. Voici les trois élus à qui vous pourrez donner une chance de rejoindre votre catalogue PlayStation.

Need for Speed Payback

le premier de notre sélection n’est autre Need for Speed Payback, un jeu d’action et de course automobile qui se déroule dans Fortune Valley, une version fictive de Las Vegas, Nevada. Trois personnages unis par la vengeance sont au cœur de l’intrigue. Tyler, pilote instinctif, excelle dans les courses de rue et de drag. Jess, experte en évasion, sait comment sortir des situations délicates. Mac, spécialiste du drift et du tout-terrain, ajoute une touche flamboyante. Leur mission : démanteler “le Clan”, un cartel de mafieux qui règne sur la villeBraquages, duels au volant, et adrénaline sont au rendez-vous

Star Wars : Squadrons

Star Wars: Squadrons est un jeu vidéo de combat spatial en vue à la première personne, plongé dans l’univers de Star Wars. Développé par Motive Studios et publié par Electronic Arts, il se déroule après Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. Les pilotes de la Nouvelle République affrontent les vestiges de l’Empire galactique. Le jeu propose des batailles spatiales, des héros, des vaisseaux impériaux, et permet de vivre pleinement ses fantasmes de pilote de l’univers Star Wars

Burnout Paradise Remastered

Autre jeu de course automobile, Burnout Paradise Remastered est le troisième jeu de cette offre. En effet, C’est un jeu de course d’arcade qui a fait ses débuts en 2008. Il a rapidement conquis les amateurs de vitesse avec ses courses effrénées, ses cascades spectaculaires et ses tonnes de métal froissé. Dix ans plus tard, le jeu est de retour, prêt à tout casser sur une nouvelle génération de consoles. Cette version remastérisée offre des améliorations techniques pour une fidélité visuelle accrue, avec des textures haute résolution et une expérience en 1080p sur PlayStation® 4 et Xbox One, et en 4K à 60fps sur PlayStation® 4 Pro, Xbox One X et PC.

Explorez Paradise City avec vos amis, maltraitez vos pneus et votre carrosserie, et vivez la destruction en multijoueur local ou en ligne. Burnout Paradise Remastered comprend également près de 100 voitures, 10 circuits et des centaines de défis et de cadeaux supplémentaires, grâce aux huit packs de contenu téléchargeable du Year of Paradise, y compris Big Surf Island

Que vous soyez fans de courses automobiles endiablées ou amateur d’aventures intergalactiques, vous pourrez certainement trouver votre compte dans cette offre exceptionnelle de EA. Cependant, il faut faire vite, car il s’agit d’une offre à durée limitée.

