12 nouvelles langues disponibles sur Microsoft Translator

Avoir une connaissance en différentes langues constitue un avantage considérable. Cela ouvrira des portes vers diverses opportunités. Toutefois, avec le nombre de langues existant dans le monde entier, il est quasiment impossible de les maitriser toutes. C’est pourquoi Microsoft a mis en place un outil de traduction qui peut traduire une centaine de langues différentes. Il s’agit de Microsoft Translator. Aux dernières nouvelles, douze nouvelles langues ont été ajoutées dans le répertoire du service.

Un système qui ne cesse d’évoluer

À son début, en 2003, Microsoft a mis en place un système de traduction comprenant cinq langues : l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand et le japonais. Au fil des années, la firme de Redmond a ajouté de nouvelles langues, celles les plus parlées du monde. À l’heure actuelle, l’application de traduction du groupe dispose exactement de 103 langues.

L’outil peut maintenant traduire des textes dans les langues suivantes : le bachkir, le maldivien, le géorgien, le kirghize, le macédonien, le mongol cyrillique, le mongol traditionnel, le tatar, le tibétain, le turkmène, l’ouïgour et l’ouzbek. Ce sont les douze nouvelles langues introduites récemment.

Franchir les barrières linguistiques

À l’aide de cette extension de Microsoft Translator, tout le monde pourra briser les barrières linguistiques plus facilement. Nul besoin de savoir parler tibétain pour aller à Tibet. Il suffit de se mettre sur l’application de traduction et communiquer sans problème avec les natifs de ce pays. Si vous voulez aller plus loin dans l’apprentissage de langues, vous pourrez parfaitement vous servir de cette intelligence artificielle.

Le but du géant du web n’est pas seulement de briser ces barrières linguistiques entre la population mondiale. À l’ère de la mondialisation, la multinationale favorise également l’échange culturel entre différents pays.

Une traduction personnalisée des contenus

De nombreux professionnels utilisent Microsoft Translator pour la traduction de leurs documents de travail, et ce, malgré la présence d’autres outils de traduction sur internet. L’application permet une traduction personnalisée des données. Par exemple, si vous voulez traduire un texte anglais en français, vous pourrez personnaliser votre requête en français canadien ou en français européen.

En plus, les contenus traduits par cet outil restent la propriété de son propriétaire. Ils ne seront pas enregistrés dans la base de données de Microsoft.

En ayant atteint la barre de cent langues dans son répertoire en matière de traduction, le groupe affirme son enthousiasme. Cette réalisation inclut les langues parlées par plus de cinq-milliards de personnes à travers le monde.