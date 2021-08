10 accessoires pour organiser une fête d’entreprise

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour réussir l’organisation de cette fête, notamment le choix des accessoires. En effet, bien choisir les accessoires revient à assurer le côté festif et convivial de l’événement. Ainsi, pour vous aider dans le choix des accessoires, voici une liste des

10 accessoires incontournables pour réussir une fête d’entreprise.

1. Le tapis rouge

Recevez directement vos convives et tous les collaborateurs de l’entreprise dans une ambiance chic et festive en déroulant le tapis rouge à l’entrée. Cet accessoire incontournable des grandes occasions redonnera du crédit à votre fête d’entreprise.

2. Les ballons

Omniprésents et indémodables dans tout événement festif, les ballons sont les accessoires à ne surtout pas oublier pour réussir l’organisation d’une fête d’entreprise. Les ballons gonflables ont pour principal avantage de vous procurer une grande liberté d’usage et de choix, que ce soit au niveau des formes, de la taille, des couleurs, du nombre et de l’emplacement.

3. Les guirlandes

À l’instar des ballons, les guirlandes sont également des éléments incontournables pour réussir une fête d’entreprise. Ici encore, vous disposez d’une grande liberté pour ce qui est du nombre de guirlandes à utiliser, des couleurs, de la personnalisation (mettre le nom de l’entreprise par exemple), des formes et de l’emplacement de chaque guirlande. Pour directement mettre les invités et les collaborateurs dans le bain, vous pouvez placer une guirlande à l’entrée de la pièce ou de l’établissement où aura lieu la célébration.

4. Les Photo Booth

Une fête sans prendre aucune photo, ça n’existe pas. Pour rendre encore plus inoubliable votre fête d’entreprise, pourquoi ne pas prendre des photos agrémentées de Photo Booth ? Ces petits accessoires assortis représentent un bon moyen de se défouler à chaque cliché. Amusement garanti pour tous les collaborateurs qui souhaitent prendre une photo.

5. Le Cadre géant Photo Booth/ l’arche photo

Toujours dans la continuité, la réussite d’une fête passe par la prise de plusieurs photos de groupe et quelques photos individuelles. Quoi de mieux pour cela qu’installer un Cadre Géant Photo Booth aux couleurs de l’entreprise et de l’événement à fêter ? : anniversaire de l’entreprise, ouverture d’un nouveau local, etc. Vous pouvez également opter pour une arche géante que vous pourrez placer à l’entrée ou dans un coin spécialement conçu pour les shooting photo.

6. Les fontaines à gâteau

Si durant la fête un gâteau est prévu, vous pourrez le mettre en valeur à l’aide des fontaines à gâteau. Vous pourrez trouver facilement parmi la longue liste des articles de fête chez Sparklers Club, une large sélection de fontaines à gâteau pour votre fête d’entreprise.

7. Les chemins de table

Pour que la convivialité et l’originalité soient au rendez-vous au moment de passer à la pause déjeuner, vous pouvez égayer les tables de jolis chemins de table. En dentelle, en toile de jute, en lin, en plastique ou en Intissé, vous disposez d’un large choix en ce qui concerne le matériau. De plus, vous avez toujours la possibilité de personnaliser les chemins de table, pour rendre encore plus unique la fête d’entreprise.

8. Les confettis

Une fête réussie s’accompagne de confettis. Hormis le fait que ça rime bien, les confettis instaurent une ambiance décontractée, festive et bon enfant pour votre fête d’entreprise. De plus, vous disposez d’un large choix en ce qui concerne les couleurs, les formes ainsi que la quantité. En effet, vous avez la possibilité de choisir entre les canons de confettis (de 60cm ou de 80cm) et les machines à confettis.

9. Les cierges magiques

À l’approche de l’arrivée du gâteau ou de la fin de la soirée, rien de mieux que d’utiliser des cierges magiques pour rebooster la fête. Chaque invité pourra ainsi communier avec les autres membres de l’assistance grâce à une explosion d’étincelles qui sera immortalisée en photo.

10. Les feux d’artifice

Pour terminer une fête d’entreprise en apothéose, optez pour un spectacle pyrotechnique époustouflant en utilisant des feux d’artifice. Vous offrirez ainsi à vos invités un spectacle mémorable qui restera gravé dans leurs mémoires. Conclusion Une bonne organisation ne suffit pas pour réussir une fête d’entreprise. Le bon choix d’accessoires est une assurance que la fête ne sera pas ennuyeuse. Au contraire, la fête sera d’autant plus vivante et mémorable e