10 accessoires de bureau indispensables pour votre startup

Lors de la création d’une entreprise, l’on pense immédiatement aux différentes démarches administratives afin d’obtenir un statut légal. Pourtant, la vie quotidienne de l’entreprise repose énormément sur du matériel de qualité tels que les accessoires de bureau. Vous devrez alors vous équiper du meilleur matériel comme ceux disponibles chez Action. Pour vos aider, voici quelques accessoires de bureau essentiels pour une startup.

Papier

Le papier constitue sans doute l’un des incontournables dans un bureau. Malgré l’avancée des nouvelles technologies, le papier conserve toujours sa place pour l’impression de documents ou bien leur expédition. L’on pourra également en avoir grand besoin pour prendre des notes à la volée.

Post-it

Les post-it est un excellent moyen de se remémorer une tâche ou bien un rendez-vous. Disponible en différentes couleurs, il peut également se coller sur toutes les surfaces comme le tableau, un écran d’ordinateur, la porte, etc. cela en fait alors un excellent moyen de communication.

Stylos, crayons et marqueurs

Dans un bureau, l’on passe un temps considérable à écrire. Et pour cela, il faudra s’armer des meilleurs outils. Les stylos et les crayons restent certainement les inévitables dans cette catégorie. Les marqueurs permanents et pour tableau blanc constituent également des accessoires à ne pas oublier.

Agrafeuses, ciseaux et perforateurs

L’organisation des documents passe inévitablement par un bon accessoire papeterie. Pour cela, l’on peut compter sur les habituelles agrafeuses et paires de ciseaux. L’on ne doit pas non plus oublier le perforateur qui aidera grandement à ranger les nombreuses feuilles volantes.

Boites de rangement

Les nombreux objets éparpillés sur votre table risquent grandement de compromettre vos performances. Pour vous en débarrasser, munissez-vous d’un bon matériel de rangement tels que les boites d’archives, les coffrets de rangement ou encore les bacs à courrier. Il ne faudra pas non plus oublier les pots à crayon qui peuvent contenir bien plus que des crayons.

Tapis de souris

Vous passerez certainement beaucoup de temps devant votre ordinateur, votre souris à la main. Afin de garantir le confort pendant toute la journée, il faudra s’équiper d’un tapis de souris ergonomique. Ainsi, vous pouvez vous concentrer entièrement sur vos différentes tâches.

Agenda et carnets

La prise de note constitue une tâche essentielle dans la vie quotidienne au bureau. Que ce soit lors des différentes réunions ou bien pendant un appel téléphonique, vous aurez certainement besoin de noter les informations dans votre agenda ou dans un carnet.

Tableau blanc

Le tableau blanc est un outil indispensable lors des réunions ou la formation de nouveaux collaborateurs. Il permet en effet de mieux expliquer et véhiculer les différentes informations. Vous pouvez également vous munir d’un mini tableau blanc plus facile à emporter.

Calculatrice

Vos différentes activités vous conduiront certainement à effectuer différents calculs, surtout si vous œuvrez dans la comptabilité ou la gestion des stocks. Il ne faudra donc pas se séparer d’une calculatrice pour éviter toute perte de temps.

Classeurs et protège-documents

Tous comme les boîtes de rangement, les classeurs, protèges documents et autres chemises contribuent énormément à mettre de l’ordre dans votre espace de travail. ceci ne pourra qu’accroître votre productivité.