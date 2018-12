Week-En Au Casino : Des Activités Et Des Lieux Renversants

Mon Week-End Référence Au Casino

J’ai eu la chance, par le passé, et à nouveau dans l’avenir, de découvrir quelques établissements orientés sur le casino qui offrent plusieurs services et activités, au-delà des seules machines à sous habituelles. Je tenais alors à partager avec vous quelques expériences dont j’ai pu profiter en France ou à l’étranger, mais également vous recommander quelques précieux conseils, ou de bonnes adresses, afin que votre virée et votre nuit enchantée au casino en étant accompagnée soient mémorables.

Le Casino Pour Un Week-End En France …

Notre très cher pays concentre un peu plus d’une centaine d’établissements de type casino, et ce pour la seule métropole, car la Guyane, la Martinique, la Réunion ou encore la Guadeloupe présentent aussi de belles structures dans ce domaine. Et j’avais déjà eu l’occasion de vous présenter quelques bonnes adresses lors de mon week-end en Normandie, ou encore à Marseille. Le groupe Partouche et la compagnie Barrière sont les deux grands noms des casinos en France, et dirigent environ 80% des sites de jeux de hasard que vous retrouverez sur le territoire national.

Je pourrais ainsi vous en présenter plusieurs, pour leurs spécificités particulières, les jeux de casinos auxquels vous pourrez vous adonner, ou encore profiter des nombreux services annexes aux seules machines à sous. Mais j’ai concentré mon choix sur deux d’entre eux, avec pour commencer le Pasino du Havre. Au cours de l’été 2018, le site annonçait de nombreuses festivités à l’occasion de son douzième anniversaire. Un superbe feu d’artifice a notamment été tiré pour l’occasion, et les invités à cette soirée unique, comme tous les habitants de la ville portuaire ont pu profiter de ce spectacle, quelques jours seulement avant la Fête Nationale du pays. De nombreuses oeuvres d’art y sont également présentées, le street art devenant une nouvelle tendance à part entière qui s’expose même dans les casinos, et ce de manière totalement éphémère, ou sous la forme d’une commande particulière afin de remettre en valeur la salle des jeux.

Moi qui aime profiter également des plaisirs et du shopping au coeur de la capitale, Paris reste un coup de coeur à part entière, même dans le registre du casino. Il faut seulement s’exiler d’une vingtaine de kilomètres, à Enghien-les-Bains, pour retrouver l’un des plus beaux établissements de la métropole, le phare du groupe Barrière. Entouré du lac d’Enghien, cet édifice offre un spectacle majestueux de jour comme de nuit, et de nombreuses activités pour les amateurs de jeux de tables, avec des tournois de poker ou encore de blackjack, ainsi que des services complémentaires sur lesquels je reviendrai. Les jeux de lumière, ainsi que les fontaines dansantes au rythme de musiques classiques comme plus contemporaines offrent chaque jour un spectacle grandiose, pour qui cherchera à profiter d’un petit week-end des plus classieux, non loin de la capitale.

… Ou Un Voyage À L’Étranger

Le tourisme casinotier, c’est l’occasion également de voyager, de voyager loin. Au-delà même des frontières de l’Europe, je vous propose une bonne liste de destination de voyage comme voyager à Las Vegas et jouer aux machines à sous, de profiter du dépaysement de Montréal, au Canada, ou encore de vous projeter vers l’Est, et de faire la découverte de petits paradis sur Terre, comme à Macau, Hong-Kong, ou encore plus au Sud, avec le Cap Vert et l’Afrique du Sud. Il est tant de plateformes de prestige, d’établissements cinq étoiles, et d’un accueil tout aussi bien noté, pour que votre voyage au casino se déroule de la plus belle des manières.

À nouveau, il en est deux que je retiendrai dans ma short-list pour un voyage de rêve au casino, et une escapade absolument idyllique dans un pays que vous découvrirez sans doute pour la première, et la dernière fois. En premier lieu, le Bellagio de Las Vegas est l’un des plus cotés et l’un des plus populaires dans le monde entier. C’est notamment à travers le film cultissime Ocean’s Eleven que la bâtisse a pu accroître sa notoriété, et sous l’oeil avisé de George Clooney, on y retrouve un décor intérieur des plus classieux. Lustres ornés de dorures, sols habillés de parquets ou de moquettes des plus grands tapissiers, et surtout des tables de jeu qui scintillent de mille feux, où se mêlent des gens fortunés, et quelques amateurs venus simplement visiter. Des restaurants gastronomiques, des suites nuptiales luxueuses, et des spectacles ou encore concerts y sont donnés chaque soir, mettant en avant de grandes vedettes, telles que Céline Dion, le magicien Xavier Mortimer, ou encore de nombreux sosies d’Elvis Presley, l’éternel King de la Sin City.

Mon second choix se portera davantage sur Macau. Mais pas n’importe quel casino de cette cité indépendante, puisque le plus flamboyant, et renversant comme le veut l’identité de mon blog, ça serait le Macau Palace. Sur les bords de la ville portuaire, et au rythme de la mer de Chine, cet édifice ne peut être découvert ni à pied, ni en transport en commun, mais bien par des navettes, car le seul accès au Macau Palace, c’est par l’eau. Ce casino est alors érigé au coeur d’une architecture type des plus anciens temples bouddhistes, et sa configuration non seulement étonne, mais offre également un luxe à part entière. De jour comme de nuit, le spectacle y est grandiose, et s’il est possible de dormir en son sein, les chambres et suites sont très limitées, ce qui rend la denrée d’autant plus rare et majestueuse. Vous pouvez parfaitement profiter des nombreux hôtels, sur la terre ferme, qui entourent l’édifice, mais le summum reste assurément une nuit insolite au sein du Macau Palace.

Le Choix D’Un Centre Bien-Être, Même Au Casino

Au casino, les jeux d’argent y sont assurément maîtres, mais ce que j’aime tout particulièrement dans cette réutilisation des édifices érigés par les groupes Partouche, Barrière ou même Wynn à travers le monde, c’est le pluralisme des activités. Alors pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient profiter d’un moment de bien-être et de détente, voire de remise en forme, le casino sera aussi une destination à privilégier pour tout le monde. C’est un plaisir que j’ai déjà pu m’offrir en Normandie, et que je vous invite à découvrir. Il y sera dispensé des massages par des professionnels renommés et reconnus, sous plusieurs formules. Les spas et hammams trônent également non loin des suites et chambres d’hôtels, au sein même du casino, ou à proximité, et surtout une salle de sport peut vous permettre de réaliser quelques foulées sur un tapis roulant, ou encore de sculpter votre corps, tout en profitant d’une superbe vue sur la mer, les montagnes vertigineuses qui enchantent le paysage, ou une vue plongeante sur une ville qui ne dort définitivement jamais.

Le centre balnéo du casino Ribeauvillé du groupe Barrière est notamment mon coup de coeur dans ce registre. La piscine chauffée et extérieure offre un spectacle absolument époustouflant au coeur des Vosges, et vous profiterez pourquoi pas de votre séjour pour passer la frontière, et découvrir la Suisse ou l’Allemagne. Le casino Barrière vous propose même des offres uniques, dédiées à la détente avant tout, et de son centre bien-être, pour seulement 250€ la nuit, avec un massage en duo compris dans le package.

Un Restaurant Gastro

Le casino est aujourd’hui investi par les plus grands chefs gastronomiques étoilés, et c’est notamment le cas de Joël Robuchon à travers son Atelier. Cette enseigne, démultipliée à travers le monde, et dont le dernier en date à Montréal à créer quelques vagues au coeur de la province du Québec, permet de retrouver des recettes raffinées, concoctées par le chef lui-même, et dont la thématique principale s’assure une utilisation première des produits du terroir. Les mets, les vins, comme les arts de la fromagerie, et allant même jusqu’au dressage des tables, tout à l’Atelier by Robuchon permet de retrouver et de transposer les coutumes locales, ainsi que les saveurs de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Le pâtissier étoilé, et meilleur ouvrier de France, Christophe Michalak, s’est même depuis peu exporté au Japon, et vous pourrez retrouver ses gourmandises au Shinjuku Prince Hotel. Dans les plus beaux quartiers de Tokyo que le chef a pris ses droits, ouvrant quelques points de vente dans la capitale nippone, et s’assurant surtout de respecter également les coutumes et les mets locaux. Il garde toutefois sa pâte originelle, et qui a fait son succès comme sa notoriété, et ce sont les plus grands restaurants gastronomiques du pays qui peuvent y faire leur marché, et régaler les papilles des joueurs de casinos au Shinjuku Prince notamment.

Des Machines À Sous Avec Une Coupe De Champagne

Comme j’ai pu le faire remarquer tout au long de ces exemples de casinos où vous pourriez passer un moment de détente, ou profiter d’un dîner aux chandelles uniques, que ce soit en France ou à travers le monde, les machines à sous passent de plus en plus au second plan. Mais ce ne sont pour autant pas des activités à négliger, ou même à omettre si vous venez à fouler le sol d’un casino cité, ou que vous retrouverez sur votre route. Ces attractions et ces divertissements pourraient même vous rendre riche. C’est là le propre de ces divertissements, basés sur le plus pur hasard, et qui dévoilent bien souvent des jackpots pour des amateurs comme des initiés à ce monde des casinos.

Et bien que le marché des jeux en ligne séduit tout particulièrement la nouvelle génération, l’atmosphère toute particulière des établissements physiques reste intacte, et des parieurs invétérés ne remplaceront cela par rien au monde. Ainsi, vous pourrez gagner gros, que ce soit par la richesse et la fortune, ou de simples rencontres et amitiés, au détour d’une petite coupe de champagne que vous offrira la maison. D’autres attractions, comme les loteries régulièrement organisées, les tables de jeu, ou encore le vidéo poker ne vous enfermeront pas dans une boîte, mais pourraient vous offrir un moment de partage, tout en préservant cette chance, bien maigre soit elle, de repartir millionnaire.

Pensez À La Carte Membre Pour De Nombreux Avantages

Ma petite astuce, pour profiter au mieux des activités des casinos, c’est d’adhérer sans plus tarder aux espaces VIP ou membres de quelques grands groupes que j’ai déjà pu vous citer. Cela ne vous engage absolument à rien, pas comme les bonus de bienvenue des casinos sur internet. Il s’agit simplement d’une carte, et sur laquelle vous cumulerez des points, en adéquation avec les activités que vous pratiquerez plus régulièrement que d’autres. Ce programme fidélité permet en somme de profiter de 15€ de jetons gratuits simplement pour avoir partagé à deux ou à plusieurs d’un dîner dans le restaurant gastronomique du casino. Un massage dans l’espace bien-être peut également vous être offert si vous avez misé d’importantes sommes sur les machines à sous, ou encore ce sont des séjours avec des promotions qui vous seront suggérées directement sur votre boîte mail. Et ce, même si l’on n’est pas un mordu des casinos, ces offres peuvent convenir à tout le monde, que vous y jouiez ou non de l’argent sur les jeux de hasard.

